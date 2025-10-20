logo
U saobraćajnoj nesreći poginuo sin Stjuarta Pirsa

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Sin Stjuarta Pirsa poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

U saobraćajnoj nesreći poginuo sin Stjuarta Pirsa Izvor: Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sin bivšeg engleskog fudbalera Stjuarta Pirsa poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Mladi Harli imao je svega 21 godinu i nalazio se na traktoru, a pretpostavlja se da je do nesreće došlo nakon pucanja gume, pa je sin fudbalera zbog toga izgubio kontrolu nad vozilom.

Mladić je preminuo na licu mjesta, a hitna pomoć bila je pozvana oko 14,30 sati, prošlog četvrtka, potvrdila je policija. Riječ je o najmlađem od dvojice sinova koje ima proslavljeni fudbaler, sa bivšom suprugom Liz. Harli se bavio poljoprivredom kao vlasnik firme "Harley Pearce Agricultural Service". Par ima i ćerku Čelsi iz braka koji je prekinut 2013.

Porodica je odala počast Harliju i tom prilikom rekla da je "veoma ponosna na čovjeka kakav je postao" i opisala ga kao "voljenog sina i odanog brata". Porodica je takođe dodala: "Naša porodica je zaista šokirana i potpuno slomljenog srca zbog gubitka našeg voljenog sina i odanog brataHarlija. Duše koja je ostavila nezaboravan trag na sve koji su je poznavali."

"Bio je zlatni dječak sa zaraznim osmijehom, a ova šokantna tragedija ostaviće ogromnu rupu u srcima onih koji su imali sreće da ga poznaju. Sa tihom, neupadljivom snagom i dubokom ljubaznošću, veoma smo ponosni na mladog čovjeka kakav je postao, pokazujući divnu radnu etiku i preduzetnički duh u poljoprivrednoj industriji. On će uvijek biti naša sjajna zvijezda. Počivaj u miru, naš prelijepi sine i brate. Nikada te nećemo zaboraviti."

Tagovi

Stjuart Pirs fudbal saobraćajna nesreća

