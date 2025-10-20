Partizan ima najboljeg mladog štopera Evrope

Nikola Simić u samom vrhu.
Partizan ima pravi biser u svom timu! Mladi štoper Nikola Simić je jedan od najboljih defanzivaca svojih godina u Evropi po mjerenjima CIES-a. Ova organizacija koja se bavi naprednim statistikama u fudbalu ga je stavila na prvo mjesto.
Među štoperima mlađim od 20 godina on je prvi po procentu rivala koje uspije da prođe driblingom u igri, a taj procenat je 60,8 odsto. Na drugom mjestu sa 58,5 odsto je Sergej Kozlovski, treći je Noa Markman, slijede Rufai Mohamed, Abubakar Sedi Kinteh, ali i neki momci iz najboljih evropskih klubova. Iza Simića su Pau Kubarsi iz Barselone, Džoan Gadu iz Salcburga, Abdul-Karim Kulibali iz Verdera i Lukas Hegsberg iz Strazbura. Pogledajte listu:
Ko je Nikola Simić?
Mladi 18-godišnji štoper ponikao je u omladinskoj školi Partizana i odigrao je prvi meč za klub 2024. godine. Do sada ima 20 nastupa za prvi tim, a igrao je za U16, U17 i U19 selekcije Srbije.
