logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan ima najboljeg mladog štopera Evrope

Partizan ima najboljeg mladog štopera Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Simić u samom vrhu.

Partizan ima najboljeg mladog stopera Evrope Nikola Simic Izvor: MN PRESS

Partizan ima pravi biser u svom timu! Mladi štoper Nikola Simić je jedan od najboljih defanzivaca svojih godina u Evropi po mjerenjima CIES-a. Ova organizacija koja se bavi naprednim statistikama u fudbalu ga je stavila na prvo mjesto.

Među štoperima mlađim od 20 godina on je prvi po procentu rivala koje uspije da prođe driblingom u igri, a taj procenat je 60,8 odsto. Na drugom mjestu sa 58,5 odsto je Sergej Kozlovski, treći je Noa Markman, slijede Rufai Mohamed, Abubakar Sedi Kinteh, ali i neki momci iz najboljih evropskih klubova. Iza Simića su Pau Kubarsi iz Barselone, Džoan Gadu iz Salcburga, Abdul-Karim Kulibali iz Verdera i Lukas Hegsberg iz Strazbura. Pogledajte listu:

Ko je Nikola Simić?

Mladi 18-godišnji štoper ponikao je u omladinskoj školi Partizana i odigrao je prvi meč za klub 2024. godine. Do sada ima 20 nastupa za prvi tim, a igrao je za U16, U17 i U19 selekcije Srbije. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:24
Grobari, Humska, Južna tribina, Partizan
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

FK Partizan fudbal Superliga Srbije Nikola Simić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC