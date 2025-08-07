logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća na Novom Beogradu: Auto sletio sa puta, povrijeđene dvije žene (Video)

Teška nesreća na Novom Beogradu: Auto sletio sa puta, povrijeđene dvije žene (Video)

Autor Aleksandar Blagić
0

Teška nesreća dogodila se danas popodne na Novom Beogradu kada je automobil izletio sa kolovoza i udario dvije žene tom prilikom.

Auto sletio sa puta na Novom Beogradu, povrijeđene dvije žene Izvor: Instagram/192_rs/ printscreen

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne oko 17 časova na Novom Beogradu kada je automobil izletio sa kolovoza i udario dvije žene tom prilikom, saznaje "Blic" nezvanično. Nesreća se dogodila na raskrsnici Ulica Gandijeva i Jurija Gagarina.

One su u svjesnom stanju prevezene u Zemunsku bolnicu. Na društvenim mrežama pojavio se snimak nakon nesreće na Novom Beogradu.

"Automobil izletio sa puta preko trotoara i udario u gradu u Gandijevoj", navodi se u opisu snimka.

(Blic/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Beograd Novi Beograd saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ