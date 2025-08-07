Teška nesreća na Novom Beogradu: Auto sletio sa puta, povrijeđene dvije žene (Video)

Teška nesreća dogodila se danas popodne na Novom Beogradu kada je automobil izletio sa kolovoza i udario dvije žene tom prilikom.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne oko 17 časova na Novom Beogradu kada je automobil izletio sa kolovoza i udario dvije žene tom prilikom, saznaje "Blic" nezvanično. Nesreća se dogodila na raskrsnici Ulica Gandijeva i Jurija Gagarina.

One su u svjesnom stanju prevezene u Zemunsku bolnicu. Na društvenim mrežama pojavio se snimak nakon nesreće na Novom Beogradu.

"Automobil izletio sa puta preko trotoara i udario u gradu u Gandijevoj", navodi se u opisu snimka.

