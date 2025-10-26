Stravičan snimak nesreće na Novom Beogradu: Nikola (24) proletio kroz crveno, poginuo policajac sa porodicom

U saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu rano jutros poginuli su muškarac B. Ž. (43), žena D. K. (38) i dijete M. Ž. (9).
Teška nesreća se dogodila oko 1 čas poslije ponoći u Bulevaru heroja sa Košara u kojoj su poginule tri osobe.
Do nesreće je došlo kada je Nikola Đ. (24), koji je u alkoholisanom stanju sa 1,17 promila u krvi, prošao kroz crveno svjetlo i zabio se u hjundai u kom je bio B. Ž. sa porodicom.
B. Ž. je saobraćajni policajac koji je u tom trenutku bio van dužnosti.
Nikoli Đ, državljaninu BiH, je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati.
On je u sudaru koji je izazvao zadobio lakše povrede.
(Kurir)