Neobična scena u Beogradu: Dva bernardinca "pjevaju", dok vlasnica svira harmoniku (Video)

Usred gradske vreve, u Knez Mihailovoj u Beogradu se okupila masa ljudi oko prizora koji se ne viđa često.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gotovo svaki drugi prolaznik zastajao je, vadio telefon, fotografisao i snimao. Naime, dva ogromna bernardinca sjedila su mirno na popločanoj ulici. Pored njih su stajale tri žene, sa kartonom na kojem je na engleskom jeziku pisalo: "Molimo vas, pomozite da kupimo hranu za pse. Hvala".

Tri žene skupljaju novac za dva bernardinca u Knez Mihailovoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna od njih se predstavila. Sonja iz Rumunije, kako kaže, već godinama luta svijetom sa svojim psima Betovenom i Emom. Ovih dana zaustavila se u Beogradu. U jednom trenutku, dok je Sonja svirala, jedan od bernardinaca je počeo da zavija, nakon čega je uslijedio i aplauz prolaznika.

I nema sumnje da su mnogi zastajali zato što je ovakve pse danas rijetko vidjeti na našim ulicama. Bernardinci se ne sreću često u Srbiji, pa je njihova veličina još više privlačila pažnju prolaznika. A šta bi trebalo da znamo o ovoj rasi?

Betoven i Ema su bernardinci sa kojima Sonja iz Rumunije obilazi svet.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bernardinac - "džin" sa velikim srcem

Bernardinci su vrlo krupni, snažni i mišićavi psi. Mužjaci mogu da dostignu visinu od 70 do 75 cm, dok im težina često prelazi 80 kilograma. Ženke su nešto manje, visoke oko 65 do 70 cm i teške do 63 kilograma.

Bernardinci su skloni slinjenju, što je deo njihovog neodoljivog šarma.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Postoje dugodlaki i kratkodlaki bernardinci. Prepoznatljivi su po tamnoj "maski" oko očiju, pomalo spuštenim kapcima i naboranom čelu. Imaju i izražene usne, pa su skloni slinjenju, što je dio njihovog neodoljivog šarma. Zbog svoje veličine, bernardincima je potrebno više vrijemena da potpuno sazru, obično tek oko druge ili treće godine života.

Karakter i ponašanje

Bernardinci su poznati kao mirni, dobrodušni i odani psi. Njihova priroda često razbija strah kod ljudi koji ih prvi put vide. Iako djeluju impozantno, u duši su nježni. Oni su zaštitnici svoje porodice, ali i prijatelji svima.

Zbog svoje strpljive i blage prirode, idealni su za porodice sa djecom. Instinktivno su pažljivi i gotovo nikada neće povrijediti dijete. Lako uče, jer su željni da udovolje svom vlasniku, mada ponekad mogu da budu tvrdoglavi, posebno ako se ne treniraju od ranog doba. Najviše vole da budu dio porodičnih aktivnosti i ne podnose samoću. Ako se osjete zapostavljeno, umiju čak i da se durе.

Bernardinci se ne sreću često u Srbiji, pa njihova veličina još više privlači pažnju prolaznika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zdravlje

Bernardinci se linjaju dva puta godišnje, u proljeće i jesen, pa je redovno četkanje obavezno. Iako su veliki, ne zahtjevaju previše fizičke aktivnosti, ali je važno da se ne prejedaju, jer višak kilograma može da optereti njihove zglobove i kukove. Njihov životni vijek je, kao i kod većine velikih rasa, 8 do 10 godina.

Porijeklo i zanimljivosti

Bernardinci potiču iz Švajcarskih Alpa, a ime su dobili po samostanu Svetog Bernarda, gdje su u 11. vijeku korišćeni kao psi spasioci. Tokom vijekova spasli su više od 2.000 ljudi izgubljenih u snježnim mećavama.

Danas ih najčešće možemo vidjeti na izložbama pasa ili u domovima pravih zaljubljenika u velike rase.

Dok je Sonja iz Rumunije svirala, jedan od bernardinaca je zavijao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Njihovu popularnost širom sveta povećali su filmovi "Betoven" i "Betoven 2", koji su prikazali ovog "džina" kao razigranog, vjernog i beskrajno odanog porodičnog ljubimca. Sada smo to vidjeli i uživo - bernardinci izazivaju pažnju, poštovanje i toplinu gotovo svih ljudi.