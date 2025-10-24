logo
Kad psi neće granule, odmah uzmemo jogurt: Veterinar upozorava na hranu koju ljubimci ne vare kao mi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Veterinar Vladimir Terzin otkrio je koju hranu ne smijemo da dijelimo sa psima, a osvrnuo se i na čuveni trik sa jogurtom.

Veterinar ishrana pasa Izvor: Fox_Ana/Shutterstock/Prva Tv Screenshot

Iako često volimo da djelimo komadić svoje hrane sa psima, važno je da znamo da mnoge namirnice koje su za nas potpuno bezopasne, mogu da budu opasne, pa čak i otrovne, za naše četvoronožne prijatelje. Razumijevanje šta psi ne smiju da jedu, ključno je za njihovo zdravlje, jer i mala greška u ishrani može da izazove ozbiljne posljedice.

O ovoj temi govorio je veterinar Vladimir Terzin u emisiji "150 minuta" na Prvoj. Otkrio je da psi ne smiju da jedu ništa što je jako slano, ljuto, začinjeno. Potom je naveo i namirnice koje su zabranjene.

"Ne bi trebalo da jedu mahunarke, ono što nadima, poput graška, pasulja i kupusa. To mnoge čudi jer je protein graška u osnovi granule, ali je obrađen. Dakle, psi ne smiju da jedu grašak kao što mi spremamo. Ako pojedu malo, neće im se dogoditi ništa spektakularno, ali ne bi trebalo", rekao je veterinar.

Kada kućni ljubimci neće da jedu granule, većina vlasnika zna za trik sa jogurtom. Da li je to dobro?

"Psi ne smiju da jedu slatko, med nikako. Mlijeko mogu, kao i jogurt. To se prilično često upotrebljava kada psi neće da jedu gotovu hranu, pa se dešava da sa jogurtom mogu. Ipak sam za to da uvek biraju hranu za pse. Mi spremamo hranu na naš način, ali psi je drugačije svare", rekao je veterinar i upozorio:

"Ne bi trebalo da jedu kosti. Meso može, ali svinjsko bi trebalo izbjeći jer je masno. Ima po 38 odsto u sebi masti", objasnio je veterinar Vladimir Terzin.

(Mondo.rs)

