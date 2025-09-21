Djevojčica vježbala, pas joj ukrao šou: Nikada ne biste pogodili šta je uradio

Snimak psa oduševio je pratioce na Instagramu.

Dok djevojčica leži na podu i podiže nogu radeći vježbu, njen pas, obučen u simpatične čarape, prilazi, legne pored nje i potpuno sinhronizovano ponavlja pokret.

Snimak ovog nesvakidašnjeg i presmješnog trenutka brzo je postao viralan i do sada prikupio skoro 2 miliona pregleda. Mnogi su se u komentarima složili da je pas pokazao zavidan talenat za imitaciju, ali i neodoljivu želju da učestvuje u svemu što njegova vlasnica radi.

Pratioci su bili oduševljeni ovim ljubimcem: "Ovo je preslatko. Mislim da pas toliko voli djevojčicu da želi da je imitira, i to mi se baš sviđa", "Sjajan posao!!! Joga pas je toliko sladak i pravi prave, čiste istezaje", "Moje ledeno srce se malo istopilo".

Istezanje psa je jednostavan, ali veoma dirljiv prizor koji otkriva njegovu prirodnu gracioznost i opuštenost. Često podsjeća na jogu, psi se istežu nakon dremke ili prije igre kako bi opustili mišiće i pripremili tijelo za aktivnosti. Ovaj instinktivni pokret pomaže im da ostanu gipki.

Pored fizičkog značaja, posmatranje psa kako se isteže, sa ispruženim šapama, savijenim leđima i mašućim repom, donosi osjećaj mira i radosti. Podsjeća nas da usporimo i cijenimo te male trenutke pauze koje život čine ljepšim.

