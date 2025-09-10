logo
Presladak pas koji se bori sa snom osvojio internet (VIDEO)

Mali pas raznježio je pratioce na Instagramu.

pas koji se bori sa snom Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na društvenim mrežama pojavio se video koji je u rekordnom roku osvojio srca pratilaca, glavnu ulogu ima umiljati krem pas koji, iako na ivici sna, uporno pokušava da se igra sa svojim vlasnikom.

U snimku koji je za svega nekoliko sati sakupio preko 60.000 lajkova, štene drži žuti papir u ustima i pokušava da podstakne igru, ali mu se oči same od sebe sklapaju. Iako mu san očigledno nadjačava želju za igrom, njegova upornost raznježila je pratioce širom svijeta.

Zašto su štenci toliko pospani?

Štenci su po prirodi veoma pospani i često provode veći dio dana u snu, dok njihova mala tijela i um rastu i razvijaju se. Istraživanje svijeta oko sebe, igra i učenje novih stvari troše mnogo energije, pa im je čest odmor neophodan kako bi ostali zdravi i srećni. Potpuno je normalno da štenci spavaju i do 18–20 sati dnevno.

(MONDO)

