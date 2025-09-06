Zašto psi njuše ljudima međunožje: Odgovori će vas iznenaditi

Psi nisu upućeni u ljudske granice, posebno kada je u pitanju korišćenje nosa.

Izvor: Shutterstock.com/P Gregory

Psi često pozdravljaju drugog psa tako što ga onjuše pozadi, pa taj instinkt prenose i na susret sa ljudima. Psi bez ustručavanja gurnu njušku u čovjekove prepone. A zašto to rade?

Iako ovo njuškanje može da bude neprijatno, naročito kada psi to urade gostima, za njih je to način da kažu "zdravo" i da nešto saznaju o osobi. Psi imaju nevjerovatno moćan njuh. Njihovi nosevi sadrže i do 300 miliona receptora mirisa, dok ljudi imaju samo oko 6 miliona. To znači da je njihov njuh i do 10.000 puta jači od našeg.

Psi imaju i posebno čulo - Jakobsonov organ, koji se nalazi iznad nepca i pomaže im da obrađuju mirise. On je povezan sa dijelom mozga koji je posvećen mirisu, a koji je čak 40 puta veći nego kod čovjeka. Zato se psi koriste za otkrivanje droga, eksploziva, bolesti, pa čak i nivoa insulina ili korona virusa.

Zašto psi njuše prepone?

Sve se svodi na znojne žlijezde, tačnije apokrine žlijezde. One luče feromone koji nose informacije o polu, godinama, raspoloženju, pa i o tome da li je neko spreman za parenje. Psi imaju apokrine žlijezde po cijelom tijelu, ali najviše ih je u predijelu genitalija i anusa, zbog čega oni njuše zadnjice drugih pasa.

Izvor: Shutterstock.com/Patrick Hatt

Nekastrirani mužjaci posebno često njuše jer žele da saznaju da li je ženka u tjeranju. Kod ljudi, apokrine žlijezde su najviše koncentrisane u pazuhu i genitalijama. Pošto pas obično može da dođe samo do genitalnog predijela, tamo i njuši. Lovački psi sa izraženim njuhom, poput baseta ili bigla, još su skloniji ovakvom ponašanju.

Šta pas može da otkrije njušenjem prepona?

Neki ljudi privlače pseće njuške više od drugih. Pas će možda željeti da njuši ako ste imali intimni odnos, ako ste se porodili ili ako imate menstruaciju jer tada lučite više feromona.

Čak i kada pas dobro poznaje vlasnika, on će drugačije reagovati ako osjeti promjenu mirisa, na primjer tokom ciklusa ili poslije porođaja. Zbog toga psi često kradu donji veš jer on nosi jak miris vlasnika.

Psi mogu da osjete i promjene u plodnosti. Postoje dokazi da mogu da prepoznaju ovulaciju kod životinja, a moguće i kod ljudi. Iako to nije naučno potvrđeno, njihova sposobnost njuha ponekad pomaže i u otkrivanju bolesti, poput raka jajnika.

Kako da spriječite psa da njuši prepone?

Iako je za psa ovo prirodan način da prikupi informacije, vlasnicima i gostima može da bude neprijatno. Ako pas voli da njuši, ponudite mu da prvo pomiriše ruku ili pesnicu osobe koja ulazi u kuću. Tako dobija informacije, a da ne zalazi u intiman prostor.

(MONDO)