Dreserka pasa upozorava: "Čim dovedete štene kući, napravite grešku koja će vas kasnije koštati"

Dolazak šteneta u kuću donosi mnogo radosti, ali i obaveza. Prvi mjeseci su posebno važni jer upravo tada oblikujete karakter i navike svog psa.

Izvor: Shutterstock.com/ Kwiatek7/Tiktok/printscreen/bestbarkingbehaviour

Mnoi vlasnici kućnih ljubimaca prave istu grešku, često nesvjesno, a ona kasnije može da dovede do ozbiljnih problema u ponašanju. Kako prenosi portal Express, dreserka pasa Lili, objasnila je na TikTok-u na šta treba posebno da obratite pažnju ako imate štene.

"Postoji jedna stvar koju ljudi bez izuzetka pogrešno rade. Čim štene stigne kući, provode s njim cijeli dan u igri i zabavi", istakla je Lili i dodala da ovakav pristup može da bude štetan.

"Štenci zapravo treba da spavaju veći dio dana. Kada su budni, poželjno je da imaju i mirne periode u kojima se jednostavno odmaraju i ne rade ništa".

Prema njenim riječima, mnogi vlasnici griješe jer misle da štene moraju neprestano da animiraju.

"Stalno mi pišu: 'Dajem mu ovu igračku, igram se s njim, uvodim nove aktivnosti, a on i dalje nije zadovoljan'. Ne možete da ih zabavljate svakog sata kada su budni", upozorila je.

Stručnjaci navode da je psima u razvoju dovoljno dva do tri sata aktivne igre i učenja dnevno. Iako to ne izgleda mnogo, sasvim je u skladu s njihovim potrebama. Kako štenci spavaju između 18 i 20 sati tokom dana, njihov budni period je kratak i zato je najbolje rasporediti igru i trening u više manjih intervala.

Dugoročne posljedice pretjerane pažnje

Lili je upozorila da konstantna zabava u ranoj fazi može da ima ozbiljne posljedice.

"Ako svoje štene uvijek držite okupiranim, ono će očekivati da tako bude zauvijek. Na kraju se dogodi da pas ne zna da se smiri, da se sam igra i da bude miran kada vi imate obaveze", rekla je.

Kako je dodala, takav pas može da razvije separacionu anksioznost, postane pretjerano reaktivan ili hronično iscrpljen jer nikada nije naučio da se opusti.

"Koliko god bilo lijepo provoditi vrijeme s njima, važno je da ih naučite i samostalnosti", zaključila je Lili.

(MONDO)