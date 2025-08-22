Najbolje rase pasa za kućne ljubimce: Veterinar otkriva da je br. 1 nepravedno na lošoj reputaciji

Veterinar dr Ben Simpson-Vernon kaže da su mane ovih rasa "mala cijena" u odnosu na ono što daju vlasnicima.

Izvor: Peter Fusek/Shutterstock

Kada razmišljamo o psu, ne razmišljamo samo o ljubimcu, već o prijatelju koji će deliti naše dane, navike i raspoloženja. Izbor rase nikada ne bi trebalo da bude slučajan. Svaki pas ima svoj karakter, nivo energije i zdravstvene specifičnosti, pa je važno pronaći onog koji će najbolje odgovarati našem stilu života.

Britanski veterinar dr Ben Simpson-Vernon, poznat na društvenim mrežama kao Ben The Vet, izdvojio je pet rasa koje, po njegovom mišljenju, mogu da budu savršeni kućni ljubimci.

Doodle psi

Izvor: Matthew Ashmore/Shutterstock

Psi poput kokapua i kavapua često su na meti kritika, ali dr Ben naglašava da problem nije u samom mješanju rasa, već u neodgovornom uzgoju. Ako dolaze od savesnih odgajivača, ovi veseli i pametni psi mogu da budu izuzetno druželjubivi i odani, pravi izbor za ljude koji žele razigranog, ali privrženog ljubimca.

Zlatni retriver

Izvor: Peter Fusek/Shutterstock

Ove dobre duše dr Ben opisuje kao "velike plišane medvjediće". Retriveri su strpljivi, topli i obično odlično funkcionišu sa djecom, mada ih, kao i svakog psa, nikada ne treba ostaviti bez nadzora s mališanima. Njihov nedostatak može da bude sklonost bolestima poput raka, ali njihov predivan karakter to uvek nadmašuje.

Patuljasti šnaucer

Izvor: drspin77/Shutterstock

Sa svojim simpatičnim "brkovima" i živahnim karakterom, patuljasti šnauceri osvajaju na prvi pogled. Njihova velika prednost je stabilno zdravlje, a za razliku od mnogih rasa sa spljoštenim njuškama, nemaju problema sa disanjem. Inteligentni su, duhoviti i vole da budu u centru pažnje, iako je važno paziti na ishranu jer mogu da razviju probleme sa pankreasom.

Koker španijel

Izvor: Duangjai Ewen/Shutterstock

Puni energije i entuzijazma, kokeri su idealni za aktivne ljude. Potrebno im je dosta kretanja, bar sat do dva dnevno i redovna njega, posebno ušiju koje lako stradaju od infekcija. Ako im posvetite dovoljno pažnje, nagradiće vas ljubavlju, veseljem i privrženošću.

Stafordski bul terijer

Izvor: Groomee/Shutterstock

Ova rasa, često nepravedno na lošem glasu, zapravo je nježna, verna i zdrava. Dr Ben se prisetio svoje stafordice Besi i opisao staforde kao sjajne pse za porodicu, koji pružaju beskrajnu ljubav i odanost. Ipak, vlasnici bi trebalo da znaju da mogu da budu izazovni u socijalizaciji s drugim psima.

