Nova igračka? Ne, novi krevet: Vlasnica se raznježila kada je vidjela na čemu njen pas spava

Poznato je da su neke kuce prave spavalice, a ova je nasmijala hiljade.

Izvor: Instagram printscreen/wallyandkirby

Snimak šteneta koje spokojno spava na žutom frizbiju postao je pravi hit na društvenim mrežama. Njegova vlasnica podijelila je video uz šaljivu poruku: "Kupila sam mu frizbi za igru, a on je rekao – hvala na novom krevetu." Umjesto da trči i igra se, kao što biste očekivali od šteneta, ovaj mališan se jednostavno smjestio tačno na sredinu sobe, legao na frizbi i utonuo u san, djelujući potpuno zadovoljno.

"Obožavam kada se psi prave kao da su beskućnici"

Ova preslatka scena psa oduševila je ljude širom mreže, a komentari su se samo nizali.

"Obožavam kako psi vole da se prave kao da su beskućnici i kao da nemaju drugo mjesto za spavanje osim nekog nasumičnog predmeta na podu", "Sjediće na njemu i kad poraste. Biće to preslatko", "Znam, zar ne! Moj pas spava nasred poda i uzdiše toliko glasno kao da nema dva kreveta i tri jastuka da legne svake večeri".

Pas je svojim neodoljivim ponašanjem i jednostavnom srećom u malim stvarima dotakao mnoga srca i, makar na trenutak, podsjetio svijet da nam za sreću zaista ne treba mnogo.

(MONDO)