logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova igračka? Ne, novi krevet: Vlasnica se raznježila kada je vidjela na čemu njen pas spava

Nova igračka? Ne, novi krevet: Vlasnica se raznježila kada je vidjela na čemu njen pas spava

0

Poznato je da su neke kuce prave spavalice, a ova je nasmijala hiljade.

Pas spava na frizbiju Izvor: Instagram printscreen/wallyandkirby

Snimak šteneta koje spokojno spava na žutom frizbiju postao je pravi hit na društvenim mrežama. Njegova vlasnica podijelila je video uz šaljivu poruku: "Kupila sam mu frizbi za igru, a on je rekao – hvala na novom krevetu."  Umjesto da trči i igra se, kao što biste očekivali od šteneta, ovaj mališan se jednostavno smjestio tačno na sredinu sobe, legao na frizbi i utonuo u san, djelujući potpuno zadovoljno.

"Obožavam kada se psi prave kao da su beskućnici"

Ova preslatka scena psa oduševila je ljude širom mreže, a komentari su se samo nizali. 

"Obožavam kako psi vole da se prave kao da su beskućnici i kao da nemaju drugo mjesto za spavanje osim nekog nasumičnog predmeta na podu", "Sjediće na njemu i kad poraste. Biće to preslatko", "Znam, zar ne! Moj pas spava nasred poda i uzdiše toliko glasno kao da nema dva kreveta i tri jastuka da legne svake večeri".

Pas je svojim neodoljivim ponašanjem i jednostavnom srećom u malim stvarima dotakao mnoga srca i, makar na trenutak, podsjetio svijet da nam za sreću zaista ne treba mnogo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas psi kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA