Odlučio je da se ponaša kao njegov ljubimac, reakcije su urnebesne: Pas nije znao šta ga je snašlo (Video)

Odlučio je da se ponaša kao njegov ljubimac, reakcije su urnebesne: Pas nije znao šta ga je snašlo (Video)

0

Jedan vlasnik odlučio je da se našali sa svojim psom, te ga je imitirao u svemu što radi

Vlasnik imitira psa Izvor: instagram/pawbrey_

Poznato je da ljubimci nerijetko rade te neke više ili manje slatke stvari kada su u blizini svojih vlasnika. Da li je to onaj tužan izraz lica po sistemu - "jao, jadan ja, niko me ne mazi" ili ono, kad sjednete da jedete, pa ispadne da ga, eto, niko ne hrani, a on gladan. 

No, jedan momak, odlučio je da svoju ljubimicu nauči "lekciji", makar na jedan dan, te je odlučio da je imitira u svemu što radi. Da li je to kijanje, prijubljivanje u krevetu ili moljakanje za hranu - savršeno je oponašao svog psa, a reakcije su posebno urnebesne. 

Pogledajte video:

"Mislim da razumije sada kroz šta ti prolaziš", "Sve je bilo zabavno sve dok nije došla večera", "Ali kako gleda u kameru tražeći pomoć", "Njen izraz na licu je bio - šta on dođavola radi", "Kako je iznervirana", "Umirem od smijeha, ovo je urnebesno", pisali su ljudi oduševljeno.

Da li ste ikada pokušali išta slično sa svojim ljubimcem i kako je reagovao? Pišite nam u komentarima.

(MONDO)

pas psi smiješni video kućni ljubimci

