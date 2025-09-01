Zašto pas češe uši? Ovo je često skrivena opasnost koju mnogi vlasnici propuste

Češanje ušiju kod pasa često je povezano sa osjetljivošću, alergijama i određenim infekcijama.

Izvor: Vendla Stockdale/Shutterstock

Trljanje o površine, treskanje glavom i češanje ušiju nisu neobične pojave kod pasa. Najčešće, psi češu uši iz istog razloga kao i ljudi, da bi ublažili svrab. Dok povremeno češanje obično nije razlog za zabrinutost, pretjerano češanje ušiju može da ukaže na ozbiljniji zdravstveni problem.

Kada odlučujete da li pretjerano češanje ušiju zahtijeva posjetu veterinaru, obratite pažnju i na druge moguće simptome uha koji mogu da prate svrab. Neki od simptoma uključuju:

crvenilo,

otok,

krvarenje ili osušenu krv,

voćne ili neprijatne mirise,

nove mrlje ili čvoriće,

gubitak sluha ili iznenadni gubitak ravnoteže ili osjećaja pravca.

Češanje ušiju kod pasa može da ima više uzroka, uključujući:

1. Ušne grinje

Ušne grinje su gotovo nevidljive ljudskom oku, ali mogu da budu izuzetno iritantne za vašeg ljubimca. Psi sa ušnim grinjama obično imaju svrab i iritirane uši, često tresu glavom i češu uši.

Ako se ne liječe na vrijeme, uši mogu da postanu crvene i upaljene. Takođe mogu da se pojave osipi i drugi problemi sa kožom oko ušiju. Zaraza ušnim grinjama može da izazove smeđi vosak u uhu koji podsjeća na talog kafe. Pošto su ušne grinje zarazne, mogu da se prenesu sa psa na psa. Srećom, ušne grinje mogu da se liječe lijekovima koje prepisuje veterinar.

2. Kontaktni dermatitis

Određene supstance koje dođu u kontakt sa kožom psa mogu da izazovu alergijsku reakciju. Ova vrsta reakcije poznata je kao pseći kontaktni dermatitis. Neki od najčešćih uzroka kontaktnih dermatitisa kod pasa su trava i sočne biljke koje prekrivaju zemlju.

Psi takođe mogu da razviju kontaktni dermatitis zbog određenih proizvoda protiv buva, šampona, metala... Simptomi alergija kod pasa mogu da izazovu intenzivan svrab, zadebljanje ili potamnjivanje kože i crveni osip koji se javlja između četiri i 72 sata nakon kontakta. Najbolji način za liječenje kontaktnih dermatitisa je sprečavanje kontakta sa alergenom.

Izvor: panpriya chaisat/Shutterstock

3. Trauma ili povreda

Slučajan udarac ili povreda uha može da izazove traumu. Da bi se olakšalo, pas može da češe uši, trese glavom ili se trlja o površine. Uho može ponekad čak i da krvari.

Povrede ušiju kod pasa sporo zarastaju jer psi stalno pomijeraju uši. Važno je raditi u saradnji sa veterinarom kako bi se spriječile komplikacije tokom oporavka. Liječenje trauma ili povreda uha zavisi od uzroka i težine stanja. Veterinar može da prepiše antibiotike za moguću infekciju i lijekove protiv bolova za olakšanje. Steroidi mogu da smanje upalu.

4. Infekcija uha

Psi su podložni infekcijama uha zbog specifičnog oblika ušnog kanala. Infekcije mogu da se jave u srednjem uhu, spoljašnjem uhu ili unutrašnjem uhu.

Uobičajeni simptomi infekcije uha uključuju neprijatan miris iz uha, otok, stvaranje krasta unutar uha, smeđi ili žuti sekret, krvarenje ili crvenilo u uhu. Ako veterinar dijagnostikuje infekciju uha, uho će očistiti medicinskim sredstvom i prepisati antibiotik. Rano liječenje može da pomogne u sprečavanju ozbiljnijih oštećenja uha.

5. Strana tijela

Ponekad psi češu uši zbog nečega što je dospjelo u uvo gdje ne bi trebalo da bude. Često se radi o sjemenu trave.

Ovaj sezonski problem se najčešće javlja ljeti kada psi borave napolju. Oštri vrhovi sjemenki mogu da probiju kožu i izazovu iritaciju. Najbrži način da se utvrdi uzrok je posjeta veterinaru radi pregleda. Ako je moguće, strano tijelo se uklanja ispiranjem ušiju ili hirurškim putem. Antibiotici mogu da budu prepisani da se spriječi razvoj infekcije.

6. Ugrizi insekata

Ako je vaš pas nedavno bio ujedan ili ga je ubo insekt, može da osjeća svrab u području uha. Neki vidljivi znaci ujeda uključuju crvenilo ili otok oko mjesta ujeda, kao i toplu kožu na dodir.

Svrab se često javlja ako je pas alergičan na ujed insekta. Neki psi iskazuju nelagodnost glasnim zavijanjem ili cviljenjem. Liječenje ujeda insekta počinje provjerom da li je žaoka u rani. Hladna obloga može da smanji otok, a gel od aloje vere ublaži svrab. Obavezno se konsultujte sa veterinarom.

7. Alergije

Alergija je preosjetljivost imunog sistema na alergen. Alergeni su vrste proteina koji mogu da potiču iz životinja, hrane, biljaka ili insekata. Jedan od najčešćih simptoma alergija kod pasa je svrab kože.

Ponekad su alergije nasljedne, posebno na biljke i polen. Alergije takođe mogu da se razviju tokom vremena povećanim izlaganjem. Najbolji način za liječenje alergija kod pasa je izbjegavanje alergena. Međutim, to nije uvijek moguće. Veterinar može da prepiše lijekove za ublažavanje alergije i da savjete kako da smanjite reakcije promjenom životnih navika.

Ako vaš pas pretjerano češe uši ili pokazuje druge zabrinjavajuće simptome, zakažite pregled kod veterinara. Češanje ušiju može da ima mnoge uzroke i zahtijeva pravilnu dijagnozu kako bi se osiguralo odgovarajuće liječenje.

(MONDO)