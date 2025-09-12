logo
Radio je bagerom, a pas nije prestajao da laje: Ono što je uslijedilo nasmijalo je milione

Radio je bagerom, a pas nije prestajao da laje: Ono što je uslijedilo nasmijalo je milione

0

Jedan pas nasmijao je internet do suza zbog želje da se vozi u kašiki, a nakon prvog kruga, nastavio je da "moli" za novu turu

Pas voli da se vozi u kašiki bagera Izvor: instagram/ed.pet

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je nasmijao mnoge ljubitelje životinja. Glavni junak je pas koji je umjesto šetnje odlučio da se provoza – i to u kašiki bagera.

Na početku snimka vidi se kako pas laje na ogromnu mašinu, a kada je čovjek zaustavio kašiku, i spustio je, vučjak kao da je jedva dočekao da se smjesti unutra. 

U sljedećem trenutku, čovjek je ponovo pokrenuo bager i zavrtio jedan krug psa, a potom ga spustio, međutim, čini se da njemu nije bilo dosta. 

Pogledajte urnebesan video:

Snimak se brzo proširio internetom, a milioni ljudi na različitim mrežama ne prestaju da komentarišu:

"Zato smjena nikako da se završi", "Koliko je sladak, kao da se vozi na vašaru", "Hajde još jednom tata", "Čestitke vozaču koji čini psa srećnim", "Kako je samo neustrašiv", pisali su ljudi.

Da li ste ikada vidjeli da se ljubimci slično ponašaju?

(MONDO)

