Ako razmišljate o usvajanju: 8 najmirnijih rasa pasa

Ovi smireni psi su idealni za starije osobe ili one koje vole opušteniji stil života.

Vlasnici pasa često traže pasmine koje su prirodno smirenije, naročito ako žive u manjim stanovima, imaju mirniji tempo života ili su u zrelim godinama.

"Izbor psa koji je smiren može zavisiti od mnogih faktora", kaže dr Hana Hart, veterinar sa sajta Chewy.

"Dok su neke pasmine predisponirane da budu opuštenije, bilo koji pas može biti smiren uz dobro odgoj, odgovarajuću negu, fizičku aktivnost i trening nakon što dođe u vaš dom".

Evo nekoliko pasmina koje veterinari i stručnjaci najčešće navode kao izuzetno mirne:

1. Baset

Poznati po svojim opuštenim očima i dugim ušima. Iako imaju čvrsto tijelo i kratke noge, više vole da odmaraju nego da su u stalnom pokretu. U kućnim uslovima su blagi i prilagodljivi, ali mogu biti tvrdoglavi kad su vani.

2. Irski vučji hrt

Velika pasmina, ali iznenađujuće mirna i strpljiva. Često ih zovu “nježni divovi”. Potrebna im je neka dnevna aktivnost, ali jednako su zadovoljni kad se u večernjim satima smire pored vas.

3. Engleski buldog

Nisu visokoenergetski psi. Uživaju u kratkim šetnjama i više vole aktivnosti u zatvorenom. Zbog kraćeg njuška, često ne podnose dobro naporne aktivnosti, naročito po vrućem vremenu.

4. Mastif

Iako su ranije uzgajani za čuvanje i lov, danas su poznati kao smireni i blagi psi koji vole da zaštite svoju porodicu. Ne zahtijevaju puno vježbe, ali im treba prostora.

5. Shih tzu

Pasmina koja je stvorena za druženje. Uživaju u interakciji sa ljudima, više vole udobnost doma nego avanture napolju. Potrebna im je minimalna svakodnevna aktivnost, ali redovno četkanje dlake.

6. Kavalirski španijel

Mali, prijateljski nastrojen pas koji se dobro slaže i sa ljudima i sa drugim psima. Potrebna im je umjerena aktivnost i puno maženja. Mogu biti i energičniji ako vlasnik to želi.

7. Njemačka doga

Veliki pas, ali često vrlo smiren. Njihova narav je nježna, vole da budu u blizini porodice, i za njih je dovoljna umjerena fizička aktivnost da budu zadovoljni i zdravi.

8. Pekinezer

Kompaktan pratilac koji će biti srećan i ako dosta vremena provodi u krilu vlasnika. Pošto su porijeklom iz kraljevskih dvorova, imaju karakter da vole komfor. Zbog svoje građe, brže se umore i više vole mirnije aktivnosti.

