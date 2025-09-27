logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ako razmišljate o usvajanju: 8 najmirnijih rasa pasa

Ako razmišljate o usvajanju: 8 najmirnijih rasa pasa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ovi smireni psi su idealni za starije osobe ili one koje vole opušteniji stil života.

20.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vlasnici pasa često traže pasmine koje su prirodno smirenije, naročito ako žive u manjim stanovima, imaju mirniji tempo života ili su u zrelim godinama.

"Izbor psa koji je smiren može zavisiti od mnogih faktora", kaže dr Hana Hart, veterinar sa sajta Chewy.

"Dok su neke pasmine predisponirane da budu opuštenije, bilo koji pas može biti smiren uz dobro odgoj, odgovarajuću negu, fizičku aktivnost i trening nakon što dođe u vaš dom".

Evo nekoliko pasmina koje veterinari i stručnjaci najčešće navode kao izuzetno mirne:

1. Baset

Izvor: Shutterstock

Poznati po svojim opuštenim očima i dugim ušima. Iako imaju čvrsto tijelo i kratke noge, više vole da odmaraju nego da su u stalnom pokretu. U kućnim uslovima su blagi i prilagodljivi, ali mogu biti tvrdoglavi kad su vani.

2. Irski vučji hrt

Izvor: Shutterstock

Velika pasmina, ali iznenađujuće mirna i strpljiva. Često ih zovu “nježni divovi”. Potrebna im je neka dnevna aktivnost, ali jednako su zadovoljni kad se u večernjim satima smire pored vas.

3. Engleski buldog 

Izvor: Shutterstock

Nisu visokoenergetski psi. Uživaju u kratkim šetnjama i više vole aktivnosti u zatvorenom. Zbog kraćeg njuška, često ne podnose dobro naporne aktivnosti, naročito po vrućem vremenu.

4. Mastif 

Izvor: Shutterstock

Iako su ranije uzgajani za čuvanje i lov, danas su poznati kao smireni i blagi psi koji vole da zaštite svoju porodicu. Ne zahtijevaju puno vježbe, ali im treba prostora.

5. Shih tzu

Izvor: Shutterstock

Pasmina koja je stvorena za druženje. Uživaju u interakciji sa ljudima, više vole udobnost doma nego avanture napolju. Potrebna im je minimalna svakodnevna aktivnost, ali redovno četkanje dlake.

6. Kavalirski španijel

Izvor: Shutterstock

Mali, prijateljski nastrojen pas koji se dobro slaže i sa ljudima i sa drugim psima. Potrebna im je umjerena aktivnost i puno maženja. Mogu biti i energičniji ako vlasnik to želi.

7. Njemačka doga

Izvor: Shutterstock

Veliki pas, ali često vrlo smiren. Njihova narav je nježna, vole da budu u blizini porodice, i za njih je dovoljna umjerena fizička aktivnost da budu zadovoljni i zdravi.

8. Pekinezer

Izvor: Shutterstock

Kompaktan pratilac koji će biti srećan i ako dosta vremena provodi u krilu vlasnika. Pošto su porijeklom iz kraljevskih dvorova, imaju karakter da vole komfor. Zbog svoje građe, brže se umore i više vole mirnije aktivnosti.

(MONDO/Best Life)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kućni ljubimci psi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA