Prvo se šokirao, a onda progovorio: Papagaj prvi put video bubamaru i ne zna šta ga je snašlo

Džinovska ara prvi put je vidjela bubamaru, a vlasnici su uspjeli da zabilježe njenu reakciju.

Susret životinja različih vrsta je uglavnom više nego zanimljiv. Naravno, ne govorimo o susretu lavova i zebri, primjera radi - to valjda znate kako se završava u 99% slučajeva.

Ali, u ovom slučaju, govorimo o susretu papagaja i bubamare, s tim što ara, koja je zvijezda snimka, do tada nikad ovako nešto nije vidjela.

Njena rekacija bila je urnebesna - prvo nije znala šta ju je snašlo, a kandžu sa bubom je sve vrijeme držala odaljenu od sebe.

Kad je shvatila da je buba bezopasna, uputila joj je jedno prodorno: "E, ćao", i naravno, internet se rastopio od slatkoće.

"Aaagghhh??? Mmmm, šta je bre ovo? Halooo?", napisali su vlasnici u opisu videa, a komentari su se samo ređali:

"Batica je u fazonu - šta je bre ovo? O, baš je kul, ćaoooo", "Upomoć! Dodiruje me. Oh, pa pomalo je sladak", "Ali kad je rekao ćao, to me je dovelo do suza od smijeha", "Isto što bi i moje dijete reklo", pisali su ljudi oduševljeno priznavši da je ova scena ravna nečemu što viđamo u crtaćima.

