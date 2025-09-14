logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gladne oči, puni obrazi: Halapljivi hrčak postao prava internet senzacija

Gladne oči, puni obrazi: Halapljivi hrčak postao prava internet senzacija

Autor Ana Živančević
0

Hrčak i njegova ljubav prema hrani oduševila je ljude.

hrčak trpa mrkve u obraze Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan hrčak postao je pravi hit na društvenim mrežama. U snimku koji je raznježio i nasmijao milione, ljubimac ne prestaje da gura mini šargarepe u svoje već prepune obraze. Njegove halapljive oči i brzina kojom "smješta" hranu nasmijali su mnoge. Obrazi su mu se naduli do te mjere da djeluje kao da će eksplodirati svakog trenutka, ali hrčak ne odustaje, odlučan je da sačuva svaku šargarepu za kasnije.

Ovaj snimak  u kom je hrčak glavna zvijezda je za manje od 24 sata prikupio nevjerovatnih 280.000 lajkova, a komentari su se samo ređali: "Brat je natrpao šargarepa koliko i sam teži u svoje obraze", "Zabrinut je kada će ponovo jesti", "Prestani, možeš uvijek da jedeš".

Možda će vas zanimati

Hrčci mogu da smjeste nevjerovatnu količinu hrane u svoje obraze zahvaljujući posebnim, rastegljivim kesicama za obraze koje se protežu od ivica usta pa sve do ramena.

Ove kesice obložene su elastičnom kožom i sitnim mišićima, što im omogućava da nose velike količine hrane ili posteljine bez ikakve štete po sebe. Praktično, njihovi obrazi funkcionišu kao mekane, fleksibilne torbe za skladištenje, omogućavajući im da efikasno prikupljaju i transportuju zalihe.

Bonus video:

Pogledajte

03:25
Bing Dven Dven--pravi ljubimac na ZOI-u u Pekingu
Izvor: Kineski radio Internacional
Izvor: Kineski radio Internacional

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hrčak kućni ljubimci smiješni video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA