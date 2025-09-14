Gladne oči, puni obrazi: Halapljivi hrčak postao prava internet senzacija

Hrčak i njegova ljubav prema hrani oduševila je ljude.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan hrčak postao je pravi hit na društvenim mrežama. U snimku koji je raznježio i nasmijao milione, ljubimac ne prestaje da gura mini šargarepe u svoje već prepune obraze. Njegove halapljive oči i brzina kojom "smješta" hranu nasmijali su mnoge. Obrazi su mu se naduli do te mjere da djeluje kao da će eksplodirati svakog trenutka, ali hrčak ne odustaje, odlučan je da sačuva svaku šargarepu za kasnije.

Ovaj snimak u kom je hrčak glavna zvijezda je za manje od 24 sata prikupio nevjerovatnih 280.000 lajkova, a komentari su se samo ređali: "Brat je natrpao šargarepa koliko i sam teži u svoje obraze", "Zabrinut je kada će ponovo jesti", "Prestani, možeš uvijek da jedeš".

Hrčci mogu da smjeste nevjerovatnu količinu hrane u svoje obraze zahvaljujući posebnim, rastegljivim kesicama za obraze koje se protežu od ivica usta pa sve do ramena.

Ove kesice obložene su elastičnom kožom i sitnim mišićima, što im omogućava da nose velike količine hrane ili posteljine bez ikakve štete po sebe. Praktično, njihovi obrazi funkcionišu kao mekane, fleksibilne torbe za skladištenje, omogućavajući im da efikasno prikupljaju i transportuju zalihe.

(MONDO)