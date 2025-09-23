logo
Ovoliku sreću još niste vidjeli: Psić dobio sopstveni bazen s loptama, ne zna šta bi prije (Video)

Ovoliku sreću još niste vidjeli: Psić dobio sopstveni bazen s loptama, ne zna šta bi prije (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Kada je video koliko loptica je dobio, psić nije znao šta prije da uradi - da ih gleda, da uskoči ili nešto treće

pas srećan zbog bazena s loptama Izvor: instagram/ladbible

Poznato je da većina pasa obožava loptice, a upravo je iz tog razloga jedna vlasnica željela da obraduje svoje štene i da mu kupi čitav "ball pit". 

Proces montiranja je i snimala, a od momenta kada je video okačila na mreže, snimak je postao viralan zbog neodoljive reakcije psića.

On je najprije zbunjeno posmatrao šta se događa, uskočivši u plišani bazen, a kada je djevojka izručila loptice, njegovoj sreći nije bilo kraja.

Pogledajte:

Sudeći po reakciji šteneta, bazen mu se baš dopao, a ljudi ne prestaju da komentarišu presladak video.

"Ovo je prvi put da vidim psa da se zapravo igra u bazenu s loptama. Moj je samo sjedio i gledao neimpresionirano, a ja sam kraći za 50 evra", "Preslatko", "Ali kolika je to sreća", "Mislim da mu se sviđa", "Kakva srećica. Moj bi na kraju izgrizao sve loptice", pisali su ljudi oduševljeno.

Bonus video:

(MONDO) 

