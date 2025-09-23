Ovoliku sreću još niste vidjeli: Psić dobio sopstveni bazen s loptama, ne zna šta bi prije (Video)

Kada je video koliko loptica je dobio, psić nije znao šta prije da uradi - da ih gleda, da uskoči ili nešto treće

Izvor: instagram/ladbible

Poznato je da većina pasa obožava loptice, a upravo je iz tog razloga jedna vlasnica željela da obraduje svoje štene i da mu kupi čitav "ball pit".

Proces montiranja je i snimala, a od momenta kada je video okačila na mreže, snimak je postao viralan zbog neodoljive reakcije psića.

On je najprije zbunjeno posmatrao šta se događa, uskočivši u plišani bazen, a kada je djevojka izručila loptice, njegovoj sreći nije bilo kraja.

Sudeći po reakciji šteneta, bazen mu se baš dopao, a ljudi ne prestaju da komentarišu presladak video.

"Ovo je prvi put da vidim psa da se zapravo igra u bazenu s loptama. Moj je samo sjedio i gledao neimpresionirano, a ja sam kraći za 50 evra", "Preslatko", "Ali kolika je to sreća", "Mislim da mu se sviđa", "Kakva srećica. Moj bi na kraju izgrizao sve loptice", pisali su ljudi oduševljeno.

(MONDO)