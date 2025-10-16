Kad ovčarski pas postane najbolji prijatelj sa kravom: Neobična družina oduševila je sve na mrežama

Snimak psa i krave koji su postali najbolji prijatelji raznježio je sve.

Izvor: Instagram printscreen / dakotafunnyfarm

Životinje nam uz dana u dan dokazuju da je ljubav s njihove strane bezuslovna, ali u mnogim slučajevima ne poznaje granice ni rasu.

Upravo to je slučaj neobičnog prijateljstva između psa i krave na jednoj farmi, koji spavaju zajedno, druže se i čuvaju jedno drugom leđa.

Pogledajte:

"Ja vidim samo dva psa - malog i velikog", "Krava se ne sjeća da je bila stelna, ali ovo je očito njena beba", "Uši su mu mokre od svih tih izliva ljubavi", oduševljavali su se ljudi u komentarima.

(Mondo)