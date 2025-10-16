logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad ovčarski pas postane najbolji prijatelj sa kravom: Neobična družina oduševila je sve na mrežama

Kad ovčarski pas postane najbolji prijatelj sa kravom: Neobična družina oduševila je sve na mrežama

Autor D.B. Izvor mondo.rs
0

Snimak psa i krave koji su postali najbolji prijatelji raznježio je sve.

Pas i krava najbolji prijatelji Izvor: Instagram printscreen / dakotafunnyfarm

Životinje nam uz dana u dan dokazuju da je ljubav s njihove strane bezuslovna, ali u mnogim slučajevima ne poznaje granice ni rasu.

Upravo to je slučaj neobičnog prijateljstva između psa i krave na jednoj farmi, koji spavaju zajedno, druže se i čuvaju jedno drugom leđa.

Pogledajte:

"Ja vidim samo dva psa - malog i velikog", "Krava se ne sjeća da je bila stelna, ali ovo je očito njena beba", "Uši su mu mokre od svih tih izliva ljubavi", oduševljavali su se ljudi u komentarima.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA