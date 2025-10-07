logo
Kijanje malog psa postalo je hit na mrežama: Reakcija ljubimca istopila srca ljudi

Izvor mondo.rs
Snimak ovog psa oduševio je korisnike širom svijeta, jer se uplašio sopstvenog kijanja.

Pas koji kiše Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se kako mali pas mirno sjedi, a onda iznenada kine i istog trena se prepadne sopstvenog kijanja. U šoku, počinje da laje, zbunjen i uzbuđen, kao da pokušava da otkrije odakle je došao taj zvuk. Njegova reakcija je toliko spontana i duhovita da je izazvala lavinu komentara i emotikona smijeha.

Korisnici su u komentarima pisali da nikada nisu vidjeli nešto toliko smiješno i slatko, a mnogi su priznali da su snimak gledali više puta zaredom. Neki su se našalili da i sami reaguju slično kad ih iznenadi kijanje, dok su drugi psa nazvali “najiskrenijim stvorenjem na internetu”.

(Mondo)

Tagovi

psi smiješni video kućni ljubimci

