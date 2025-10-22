logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pas blokirao vrata i ne da gazdi da izađe: Mora da plati "taksu" (Video)

Pas blokirao vrata i ne da gazdi da izađe: Mora da plati "taksu" (Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Jedan momak snimio je neobičan ritual sa svojim psom koji mu ne da da izađe iz kuće prije nego što urade jednu stvar.

Ritual psa i vlasnika prije izlaska Izvor: instagram/littlegoldenprince

Psi i maženje gotovo u rečenici gotovo uvijek idu zajedno, no čini se da je jedan retriver cijelu priču odveo korak dalje.

On svom vlasniku ne dozvoljava čak ni da izađe iz kuće bez redovne doze maženja i poljubaca.

"Prije nego što otvorim vrata ljubavna taksa mora da se plati", stoji u opisu. 

Pogledajte:

Ljudi su raznježeno reagovali na emotivni video psa i njegovog vlasnika:

"Jedina taksa koju nemam problem da platim", "Ali mali poljupci koje je uzvratio", "Isplaćeno u potpunosti, sad možeš napolje", samo je djelić komentara.

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju? 

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas ljubav kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA