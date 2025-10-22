Pas blokirao vrata i ne da gazdi da izađe: Mora da plati "taksu" (Video)

Jedan momak snimio je neobičan ritual sa svojim psom koji mu ne da da izađe iz kuće prije nego što urade jednu stvar.

Izvor: instagram/littlegoldenprince

Psi i maženje gotovo u rečenici gotovo uvijek idu zajedno, no čini se da je jedan retriver cijelu priču odveo korak dalje.

On svom vlasniku ne dozvoljava čak ni da izađe iz kuće bez redovne doze maženja i poljubaca.

"Prije nego što otvorim vrata ljubavna taksa mora da se plati", stoji u opisu.

Pogledajte:

Ljudi su raznježeno reagovali na emotivni video psa i njegovog vlasnika:

"Jedina taksa koju nemam problem da platim", "Ali mali poljupci koje je uzvratio", "Isplaćeno u potpunosti, sad možeš napolje", samo je djelić komentara.

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju?