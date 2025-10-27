Vozač iz BiH koji je usmrtio porodicu na saslušanju se branio ćutanjem, obratio se porodici žrtava

Nikola Đ. (24), koji je drogiran i pijan prošao na crveno i izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu, u kojoj je troje ljudi izgubilo život, obratio se porodici žrtava.

Izvor: Kurir

Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, koji je drogiran i pijan, 1,76 promila alkohola u krvi prošao kroz crveno svetlo i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je u subotu uveče na Novom Beogradu poginula tročlna porodica na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu odlučio je da se brani ćutanjem.

"U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na teritoriji GO Novi Beograd kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa uslijed čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške tjelesne povrede", potvrđeno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni se branio ćutanjem, odnosno iskoristio je zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Kako Kurir nezvanično saznaje, Nikola Đ. izjavio je da nije u stanju da iznosi odbranu jer je šokiran zbog svega što se dogodilo. Rekao je da se izvinjava porodicama žrtava i da bi više volio da je nastradao umjesto njih.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticao na svjedoke, da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Za šta se tereti i kolika je kazna

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično djelo Teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz člana, za koje je zaprijećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Izvor: Kurir

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke "Audi A4".

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obilježenog pješačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svjetlo), već je velikom -neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gdje je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

(Kurir/MONDO)