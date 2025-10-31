logo
Tragedija na putu Grude – Široki Brijeg: Poginuli muškarac i žena

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, oko 12.30 časova, dogodila na regionalnom putu Grude – Široki Brijeg, potvrđeno je za portal Avaza iz Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil stranih registarskih oznaka, u kojem su se nalazili muškarac i žena starije životne dobi, sletio s kolovoza.

Na licu mjesta intervenisali su ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Grude i pripadnici lokalne vatrogasne jedinice.

Dežurni kantonalni tužilac rukovodi uviđajem, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku nesreće.

