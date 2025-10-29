Tokom potjere prošao kroz crveno: Optužen policajac iz Banjaluke zbog nesreće u kojoj je stradao njegov kolega

Banjalučanin Aleksandar Vuković (32) optužen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u junu prošle godine u naselju Lazarevo, kada je tokom policijske potjere došlo do sudara u kojem je stradao njegov kolega Miodrag Savić (27).

U optužnici koju je podiglo Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, a potvrdio Okružni sud Banjaluka, navodi se da se kobni događaj desio 8. juna 2024. godine u 01:41 časova u naselju Lazarevo, na raskrsnici Bulevara Milutina Milankovića i ulice Knjaza Miloša.

Vuković koji je u to vrijeme bio policajac, upravljao je službenim vozilom “škoda oktavia”, vlasništvo MUP-a RS i kretao se iz Zalužana prema naselju Rebrovac.

"Kretao se nepropisnom brzinom od 76,5 km/h u naseljenom mjestu gdje je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h, pri tom sa uključenom plavom svjetlosnom signalizacijom pokušavajući stići vozilo marke "pasat". Nije zaustavio svoje vozilo iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, a svjestan da ulaskom u raskrsnicu protivno izričitoj zabrani, može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi i pristao na nastupanje takve posljedice", istaknuto je u optužnici.

Prilikom prolaska kroz raskrsnicu policijskim vozilom je udario u vozilo marke "golf" kojim je upravljao Marko Vujmilović (25), a potom udario u metalni stub semafora gdje se i zaustavio.

"Usljed toga je saputnik u njegovom vozilu zadobio teške tjelesne povrede više organa i organskih sistema što je dovelo do smrtnog ishoda na licu mjesta, a saputnik u istom vozilu zadobio je laku tjelesnu povredu, dok je M.V. zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život", istaknuto je u optužnici.

Lake povrede u ovoj nesreći zadobio je policajac Rastko Crljić, a teške povrede vozač "golfa" Marko Vujmilović.