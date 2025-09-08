logo
Uhapšen državljanin Srbije u Bratuncu, napao policajca

Autor Nikolina Damjanić
Policija iz Bratunca uhapsila je državljanina Srbije čiji su inicijali S.P. osumnjičenog za napad na policijskog službenika u toj opštini, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

Srn2024-10-6_834598_1.jpg Izvor: MUP RS

Uhapšeno lice se sumnjiči da je juče oko dva časa ujutru, ispred ugostiteljskog objekta u Bratuncu fizički napalo i povrijedilo policijskog službenika koji je preduzimao mjere i radnje na sprečavanju osumnjičenog u narušavanja javnog reda i mira.

Zbog zadobijenih povreda policijskom službeniku, kao i osumnjičenom, ukazana je ljekarska pomoć u bratunačkom Domu zdravlja.

Alko-testiranjem uhapšenog utvrđeno je da ima dva promila alkohola u krvi.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio da se protiv osumnjičenog dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. 

(Srna/MONDO)

Tagovi

Bratunac policajac

