Poćeo 7. Bratunački strip festival

Sedmi Bratunački strip festival svečano je večeras otvoren u holu zgrade opštinske administracije u Bratuncu.

Izvor: Bratunački strip Festival

Festival je otvorio predsjednik Udruženja "Bratunački strip festival" Predrag Milić koji je pokretač i organizator ovog festivala.

On je pozdravio sve učesnike festivala z Republike Srpske, Srbije i Federacije BiH i zahvalio sponzorima koji su omogućili organizovanje ove kulturne manifestacije.

Načelnik ove opštine Lazar Prodanović zaželio je uspješno održavanje festivala zahvalio organizatoru i učesnicima. Posebno je istakao zadovoljstvo što će dio festivalskog programa biti održan u susjednoj Ljuboviji u bratskoj Srbiji.

"Ovo je kulturni događaj po kome Bratunac postaje prepoznatljiv i zaslužuje podršku koju ćemo obezbjeđivati i narednih godina. Ovaj festival promoviše Bratunac u najpozitivnijem smislu i pokazuje da je Bratunac otvoreno mjesto za sve dobronamjerne ljude bez obzira odakle su i ko su", rekao je Prodanović.

Nakon svečanog otvaranja festivala otvorena je samostalna izložba Milorada Vicanovića Maze, poznatog strip autora i dobitnika brojnih domaćih i međunarodnih nagrada iz ove oblasti.

Osim Vicanovića i sestara Ane i Sare Živković iz Beograda, na festivalu će svoje radove predstaviti još desetak autora i oni će u naredna dva dana voditi radionice crtanja za djecu, ljubitenje stripa. Crtanje će biti organizovano u Bratuncu i Ljuboviji.

Osim crtanja, predviđeni su i drugi sadržaji, a festival će biti završen u nedjelju, 10. avgusta, uručivanjem zahvalnica učesnicima.

