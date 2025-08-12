logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apel za pomoć mladiću iz Bratunca: Rastku (20) potrebna sredstva za liječenje u Rusiji

Apel za pomoć mladiću iz Bratunca: Rastku (20) potrebna sredstva za liječenje u Rusiji

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Budimo humani i pomozimo Rastku da dobije priliku za novi početak.

Apel za pomoć: Rastku Ivanoviću iz Bratunca hitno potrebno 35.000 evra za liječenje u Rusiji Izvor: Facebook/screenshot

Rastko Ivanović, dvadesetogodišnji mladić iz Bratunca, već tri godine vodi tešku životnu bitku nakon saobraćajne nesreće u kojoj je zadobio amneziju, višestruke frakture lobanje, povredu oka, prelom noge i napuknuće ruke. Nesreća se dogodila 9. juna 2022. godine, kada se tadašnji učenik drugog razreda Elektrotehničke škole vraćao kući.

Nakon brojnih operacija i mjeseci provedenih između života i smrti, pojavila se nova nada za njegov oporavak — liječenje matičnim ćelijama u ruskoj klinici “Neurovita”. Konzilijum ljekara je, nakon analize medicinske dokumentacije, procijenio da bi ova terapija mogla značajno poboljšati Rastkovo stanje.

Za put, boravak i terapiju potrebno je prikupiti 35.000 evra, a liječenje je planirano za početak oktobra ove godine.

"Sada Rastko ima šansu. Ljekari su dali pozitivan odgovor i vjeruju da bi terapija mogla pomoći. Međutim, za realizaciju nam je potrebna pomoć dobrih ljudi", kaže njegova majka Snježana.

Svi koji žele i mogu pomoći, to mogu učiniti uplatom na račun Rastkovog oca Rade u UniCredit banci:

Žiro račun: 45116640000

Transakcioni račun banke: 55100099999999-32

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

humanitarna akcija liječenje Rusija apel Bratunac

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ