Apel za pomoć mladiću iz Bratunca: Rastku (20) potrebna sredstva za liječenje u Rusiji

Budimo humani i pomozimo Rastku da dobije priliku za novi početak.

Izvor: Facebook/screenshot

Rastko Ivanović, dvadesetogodišnji mladić iz Bratunca, već tri godine vodi tešku životnu bitku nakon saobraćajne nesreće u kojoj je zadobio amneziju, višestruke frakture lobanje, povredu oka, prelom noge i napuknuće ruke. Nesreća se dogodila 9. juna 2022. godine, kada se tadašnji učenik drugog razreda Elektrotehničke škole vraćao kući.

Nakon brojnih operacija i mjeseci provedenih između života i smrti, pojavila se nova nada za njegov oporavak — liječenje matičnim ćelijama u ruskoj klinici “Neurovita”. Konzilijum ljekara je, nakon analize medicinske dokumentacije, procijenio da bi ova terapija mogla značajno poboljšati Rastkovo stanje.

Za put, boravak i terapiju potrebno je prikupiti 35.000 evra, a liječenje je planirano za početak oktobra ove godine.

"Sada Rastko ima šansu. Ljekari su dali pozitivan odgovor i vjeruju da bi terapija mogla pomoći. Međutim, za realizaciju nam je potrebna pomoć dobrih ljudi", kaže njegova majka Snježana.

Svi koji žele i mogu pomoći, to mogu učiniti uplatom na račun Rastkovog oca Rade u UniCredit banci:

Žiro račun: 45116640000

Transakcioni račun banke: 55100099999999-32

(MONDO)