Uručene donacije: "Garden Fest" prikupio 10.500 KM za djecu sa posebnim potrebama

Autor Dušan Volaš
0

Organizatori "Garden Festa" uručili su značajne novčane donacije prijedorskim udruženjima "Neven" i "Anemona". Sredstva, ukupne vrijednosti 11.100 KM, prikupljena su od prodaje ulaznica na festivalu, čime je nastavljena tradicija podrške humanitarnim akcijama.

Uručene donacije: "Garden Fest" prikupio 10.500 KM za djecu sa posebnim potrebama Izvor: Garden Fest / Promo

Organizator Dražen Vrhovac izjavio je da su i ove godine odlučili pokrenuti dvije humanitarne akcije kako bi pomogli udruženjima kojima je pomoć uvijek dobrodošla.

"Udruženju 'Neven' uplatili smo 10.500 KM, a riječ je o prihodu ostvarenom od prodaje ulaznica tokom tri dana festivala. Sredstva za 'Anemonu', u iznosu od 600 KM, prikupljena su u prvoj fazi prodaje karata," istakao je Vrhovac.

Predsjednica Udruženja "Neven" Vesna Berić izrazila je veliku zahvalnost, naglasivši da je ovo najveća donacija koju su dobili u 38 godina postojanja udruženja. Udruženje "Neven" broji 330 članova i 40 korisnika Dnevnog centra.

Izvor: Garden Fest / Promo

Ilinka Macura, predsjednica Udruženja "Anemona", rekla je da je donacija od 600 KM, zajedno s novcem prikupljenim kroz njihovu akciju "Kolač za dah", omogućila nabavku inhalatora i odlazak djece na rehabilitaciju.

Organizatori su najavili da je "Garden Fest" i ove godine ispunio svoju misiju promocije humanitarnih aktivnosti i urbane kulture, te su najavili da su već u pripremi za sljedeći festival koji će, kako kažu, biti još veći i bolji.

(Mondo)

