Mondo saznaje: Policajcu iz Banjaluke novčana kazna od 6.000 KM zbog odavanja službenih tajni kriminogenoj osobi

Policajac iz Banjaluke Stefan Sejmanović osuđen je na novčanu kaznu od 6.000 KM zbog odavanja služenih tajni iz evidencija MUP-a Republike Srpske i Agencije IDDEEA kriminogenoj osobi, saznaje Mondo.

Sejmanović je hapšen u novembru 2019. godine u akciji “Merlin 2” koja je bila usmjerena na otkrivanje krivičnih djela u vezi zloupotrebe droga. Četiri osobe koje su bila obuhvaćene ovim predmetom su ranije, u oktobru 2021. godine, u Okružnom sudu Banjaluka osuđeni na ukupno 13 godina i pet mjeseci zatvora.

Prema navodima iz presude, Sejmanović je oglašen krivim da je u periodu od kraja 2017. godine do 15. novembra 2019. godine kao pripadnik Interventne jedinice PU Banjaluka iskoristio ovlašćenje da pristupa zaštićenim bazama podataka i evidencijama MUP-a RS i bazi podataka Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

“Putem aplikacije „ePretraga“ i „eProvjera“ prikupljao je lične podatke građana koji se vode u službenim evidencijama MUP-a RS i IDDEEA-e, pa je tako za G. D. provjerom utvrdio podatak da je hapšen, dok je za Đ. M. utvrdio lične podatke, nakon čega je ove podatke dostavio Banjalučaninu G.P. a kako bi on neovlašteno, za svoje potrebe, koristio te podatke”, navodi se u presudi.

U obrazloženju presude je navedeno da je G.P. godinama nedostupan istražnim organima, da se dovodio u vezu i sa drugim krivičnim djelima i da je za njim raspisana centralna potjernica, kao i da je promijenio lično ime.

Kada su u pitanu navodi iz optužnice, koju je protiv Sejmanovića podiglo Okružno javno tužilaštvo, sud je promijenio kvalifikaciju djela jer smatra da nije dokazano da je optuženi djelo počinio iz koristoljublja, odnosno da je primio oko 5.000 KM (4.000 KM i 500 evra) za saopštavanje podataka.

