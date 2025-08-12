logo
Policajcu novčana kazna: Udarao nogom sugrađanina tokom intervencije na Kočićevom zboru

Autor Brankica Spasenić
0

Okružni sud Banjaluka osudio je policajca Tihomira T. na novčanu kaznu od 5.000 maraka jer je prilikom intervencije i hapšenja na Kočićevom zboru više puta nogom udario Gorana R.

Policajac kažnjen jer je tukao uhapšenog na Kočićevom zboru Izvor: MONDO

Proglašen je krivim da je počinio krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja.

“Uvažavanjem žalbe Okružnog javnog tužilaštva, preinačena je presuda Osnovnog suda u Banjaluci od 21. oktobra 2024. godine”, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sporni događaj desio se krajem avgusta tokom obilježavanja 54. "Kočićevog zbora", gdje je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Tokom policijske intervencije, priveden je Goran R. i oboren na zemlju. Prema navodima iz optužnice, policajac Tihomir T. je tada oštećenog više puta udario nogom po tijelu i nanio mu povrede, a konstatovani su mu hematomi i oguljotine po vratu, grudnom košu i glavi.

Oštećeni muškarac je upućen da svoja prava za nadoknadu štete ostvari u parničnom postupku.

(Mondo)

Tagovi

nasilje policajac kočićev zbor Banjaluka

