Policajcu novčana kazna: Udarao nogom sugrađanina tokom intervencije na Kočićevom zboru

Okružni sud Banjaluka osudio je policajca Tihomira T. na novčanu kaznu od 5.000 maraka jer je prilikom intervencije i hapšenja na Kočićevom zboru više puta nogom udario Gorana R.

Proglašen je krivim da je počinio krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja.

“Uvažavanjem žalbe Okružnog javnog tužilaštva, preinačena je presuda Osnovnog suda u Banjaluci od 21. oktobra 2024. godine”, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sporni događaj desio se krajem avgusta tokom obilježavanja 54. "Kočićevog zbora", gdje je došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Tokom policijske intervencije, priveden je Goran R. i oboren na zemlju. Prema navodima iz optužnice, policajac Tihomir T. je tada oštećenog više puta udario nogom po tijelu i nanio mu povrede, a konstatovani su mu hematomi i oguljotine po vratu, grudnom košu i glavi.

Oštećeni muškarac je upućen da svoja prava za nadoknadu štete ostvari u parničnom postupku.

