U nesreći kod Banjaluke poginuli otac i sin, tužilaštvo se oglasilo o okolnostima

Dvije osobe poginule su sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se oko 18.10 sati dogodila u mjestu Piljagići kod Banjaluke.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Stradali su Nedeljko D. (84) i njegov sin Slobodan D. (64) koji su se automobilom "VW polo" sudarili sa autobusom.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je potvrđeno da je do nesreće došlo na magistralnom putu Banja Luka- Prijedor, u mjestu Piljagići.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo marke „VW polo“ kojim je upravljao N.D. i autobus „setra“ kojim je upravljao B.S.", saopšteno je.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.