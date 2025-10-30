Teška saobraćajka kod Banjaluke: Sudarili se automobil i autobus, saobraćaj obustavljen

U mjestu Piljagići u Mišinom Hanu kod Banjaluke došlo je do sudara autobusa i putničkog vozila, a za sada nema informacija o povrijeđenima, naveli suu banjalučkoj Policijskoj upravi.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali automobil i autobus, nakon čega se putničko vozilo prevrnulo u kanal pored puta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske potvrdili su za da je za saobraćaj otvoren alternativni pravac i da će dionica na kojoj se dogodila nezgoda biti otvorena nakon završenog uviđaja

Na licu mjesta nalaze se policijski službenici, a saobraćaj je trenutno obustavljen. Uviđaj je u toku, a više informacija o uzrocima nezgode i eventualno povrijeđenima biće poznato naknadno.