logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška saobraćajka kod Banjaluke: Sudarili se automobil i autobus, saobraćaj obustavljen

Teška saobraćajka kod Banjaluke: Sudarili se automobil i autobus, saobraćaj obustavljen

Autor Nikolina Damjanić
0

U mjestu Piljagići u Mišinom Hanu kod Banjaluke došlo je do sudara autobusa i putničkog vozila, a za sada nema informacija o povrijeđenima, naveli suu banjalučkoj Policijskoj upravi.

Sudar automobila i autobusa u mjestu Piljagići Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su učestvovali automobil i autobus, nakon čega se putničko vozilo prevrnulo u kanal pored puta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske potvrdili su za da je za saobraćaj otvoren alternativni pravac i da će dionica na kojoj se dogodila nezgoda biti otvorena nakon završenog uviđaja

Na licu mjesta nalaze se policijski službenici, a saobraćaj je trenutno obustavljen. Uviđaj je u toku, a više informacija o uzrocima nezgode i eventualno povrijeđenima biće poznato naknadno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

udes Banjaluka saobraćajka autobus

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ