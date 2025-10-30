Ješićeva upozorava: Kontaminirana zemlja iz Incela odlagana širom Banjaluke, vlasti šute

Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka, Dijana Ješić, ponovo je upozorila na problem kontaminirane zemlje piralenom koja je odlagana iz Poslovne zone Incel u naseljima Bistrica, Čokorska polja, Goleš, Pavlovac, Debeljaci i Ramići.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Još prošle godine sam, na poziv mještana Bistrice, obišla mjesta na kojima je odlagana kontaminirana zemlja. Ljudi koji su tada bili zabrinuti za svoje zdravlje zvali su me i danas, pa želim da ponovo aktiviram ovo pitanje, na koje vlasti ćute već godinama“, navela je Ješićeva.

Ona podsjeća da je još 2005. godine Evropska komisija upozorila vlasti BiH na prisustvo piralena u Poslovnoj zoni Incel, ali da tada nije bilo reakcije. Problem je ponovo došao u fokus 2019. godine nakon požara u zoni, kada je otkriveno da je zemlja kontaminirana u iznosu većem od 33.000 puta dozvoljene norme.

Ješićeva navodi da su gradske vlasti 2021. godine, pod pritiskom Centra za životnu sredinu, najavile rješavanje problema, ali od tada nije preduzet nijedan značajan korak.

„Gradonačelnik je tada tvrdio da ima hrabrosti da problem riješi, ali do danas ništa nismo čuli. Pitam se gdje je ta hrabrost nestala“, rekla je Ješićeva.

Prema njenim riječima, Poslovna zona Incel 2023. godine je raspisala tender i pribavila 500.000 KM za čišćenje piralena, dok je za kompletno rješavanje problema potrebno 16,5 miliona KM.

Odbornica apeluje na gradske vlasti da hitno uzorkuju i ispituju zemlju u svim pogođenim naseljima, te javno obavijeste građane o stvarnom stanju.

„Ukoliko se potvrdi prisustvo piralena i izvan Poslovne zone Incel, to mora postati prioritet svih prioriteta u gradu. Zdravlje građana nema cijenu“, poručila je Ješićeva.