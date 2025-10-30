logo
Bruklin Bekam istetovirao ženino ime na ruci: Tetovažu mu radio majstor iz Banjaluke! (Foto)

Bruklin Bekam istetovirao ženino ime na ruci: Tetovažu mu radio majstor iz Banjaluke! (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Najstariji sin slavnog para - Dejvida i Viktorije Bekam, Bruklin, istetovirao je ime svoje supruge Nikol na nadlanici desne ruke. Tetovažu mu je radio niko drugi nego Banjalučanin Miroslav Pavlović, koji živi i radi u Los Anđelesu.

Bruklin Bekam i Miroslav Pavlović Izvor: Ustupljena fotografija

"Moram da priznam da mi nije bilo svejedno, ali sve je prošlo sjajno. Bruklin je kul, odmah smo se razumjeli i sve je prošlo u najboljem redu. Drago mi je što je baš meni i našem studiju ukazao povjerenje",kaže Miroslav za MONDO.

Našem umjetniku ovo nije prva saradnja sa poznatim i slavnim ličnostima iz svijeta sporta i šoubiznisa, a MONDO je pisao o njemu nekoliko puta.

Pročitajte intervju na OVOM LINKU.

Veza Nikol Pelec i Bruklina Bekama već godinama privlači pažnju javnosti, ne samo zbog njihovog poznatog porijekla, već i zbog načina na koji su njih dvoje spojili svijet mode i šou-biznisa. Nikol, američka glumica i kćerka milijardera Nelsona Peleca, i Bruklin, najstariji sin fudbalske legende Dejvida Bekama i dizajnerke Viktorije Bekam, upoznali su se 2019. godine, a ubrzo su postali jedan od najpraćenijih mladih parova u svijetu slavnih. Njihova veza je od početka bila u centru pažnje tabloida, jer su oboje odrasli pod reflektorima medija.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

 Vjenčanje Nikol i Bruklina, održano u aprilu 2022. godine na luksuznom imanju porodice Pelec na Floridi, bilo je jedno od najglamuroznijih događaja te godine. Ceremonija je okupila brojne poznate ličnosti, modne dizajnere i slavne prijatelje porodice Bekam, a mediji su detaljno pratili svaki trenutak — od vjenčanice do gostiju. Uprkos bajkovitom početku, u javnosti su se ubrzo pojavile glasine o napetostima između Nikol i Viktorije Bekam, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti za njihov odnos.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Danas, nekoliko godina nakon vjenčanja, Nikol i Bruklin nastavljaju da izazivaju pažnju zajedničkim pojavljivanjima, projektima i objavama na društvenim mrežama. Iako se često spekuliše o problemima u njihovom braku, par redovno ističe da su zaljubljeni i posvećeni jedno drugome.

Bruklinova nova tetovaža je još jedan dokaz njegove ljubavi prema partnerki.

