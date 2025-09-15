Ivana Vidmar, javnosti poznata pod umjetničkim imenom Baby Blue, jedna je od najprepoznatljivijih tattoo umjetnica u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Više od deceniju ona iglom i bojama ispisuje priče na koži svojih klijenata, a njen studio već na prvi pogled otkriva koliko je posvećena svom radu – šaren, vibrantan i pun detalja, baš poput njenih tetovaža.

S Ivanom smo razgovarali o tome kako izgleda svakodnevica jedne tattoo umjetnice, koji su aktuelni trendovi, s kakvim se predrasudama još uvijek suočava, te koje su najzanimljivije i najneobičnije tetovaže koje je radila.

Ivana nam je otkrila i šta je to što je u ovom poslu najviše privlači, a od čega zazire, kao i kako je izgledao njen put od prvih igala do statusa jedne od najtraženijih tattoo umjetnica u gradu.

"Ja jako volim boje, što se vidi i na meni i po studiju, i po mom radu. Njegujem neotradicionalni stil i jako volim da se igram i eksperimentišem s bojama. Jedino od čega malo zazirem je crno–bijeli realizam, detaljni, veliki portreti, to nije nešto što me privlači", priča Ivana za MONDO.

Put u svijet tetovaža počeo je sasvim spontano, još kada je imala 18 godina. Otišla je u Rijeku, grad poznat po bogatoj tattoo sceni, na konvenciju kakve tada u BiH nisu postojale.

"Tamo sam upoznala ljude, ostvarila konekcije, prihvatili su me i naučili osnovnim stvarima. Zanat sam sama ’žvakala’, jer tada kod nas nije bilo ni edukacija, ni nekog zvaničnog načina da vas neko uči tetoviranju", prisjetila se.

Kaže da je do sada samo dva puta odbila da uradi nešto što su klijenti tražili, a koje je najčudnije mjesto na tijelu na kome je radila, saznajte u videu:

Pogledajte galeriju:

Vidi opis Ivana Vidmar, tattoo umjetnica: Nju zovite kada vam se čini da svijetu fali boje (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 19 19 / 19

Ovako je Ivana odgovarala na naša "Ili-ili" pitanja:

(MONDO)