logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Podrška ženama koje su preživjele rak dojke: Besplatno terapeutsko tetoviranje kod tattoo umjetnice iz Banjaluke

Podrška ženama koje su preživjele rak dojke: Besplatno terapeutsko tetoviranje kod tattoo umjetnice iz Banjaluke

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Tetovaža, kaže Ivana, nije samo estetski ukras, već terapijski čin – način da se vlastito tijelo slavi i voli.

iskra.jpeg Izvor: Ustupljena fotografija

Banjalučka tattoo umjetnica Ivana Vidmar i njena saradnica Daniela Višnjić sastale su se prije nekoliko dana sa članicama Udruženja Iskra, i ponudile pomoć i podršku ženama koje su se izborile s rakom dojke.

"Ideja terapeutskog tetoviranja žena koje su se izborile s rakom dojke temelji se na našem uvjerenju da tijelo, nakon borbe i ozdravljenja, može postati prostor ponovnog stvaranja i izražavanja vlastite snage. Kroz umjetnost tetoviranja želim ponuditi nježan, empatičan i siguran proces transformacije ožiljka u simbol – znak ljepote, preobražaja i lične pobjede", kaže Ivana.

Tetovaža, kaže Ivana, nije samo estetski ukras, već terapijski čin – način da se vlastito tijelo slavi i voli.

"Svaka linija, boja i motiv oblikuju priču o hrabrosti, gubitku i ponovnom rađanju, dok sam čin tetoviranja postaje ritual iscjeljenja i umjetničkog izraza. Kroz individualni pristup svakoj ženi, zajedno biramo motive koji odražavaju njezinu vlastitu priču – od suptilnih simbola snage i prirode, do konkretnih formi koje prate linije tijela i ožiljka, na mjestu gdje je nekad bila bradavica", ističe.

Za žene koje su preživjele borbu s rakom dojke, ovo simbolično tetoviranje biće u potpunosti besplatno – kao izraz podrške, solidarnosti i poštovanja prema njihovoj snazi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

tattoo Udruženje Iskra karcinom žene podrška

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ