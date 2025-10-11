Podrška ženama koje su preživjele rak dojke: Besplatno terapeutsko tetoviranje kod tattoo umjetnice iz Banjaluke

Tetovaža, kaže Ivana, nije samo estetski ukras, već terapijski čin – način da se vlastito tijelo slavi i voli.

Banjalučka tattoo umjetnica Ivana Vidmar i njena saradnica Daniela Višnjić sastale su se prije nekoliko dana sa članicama Udruženja Iskra, i ponudile pomoć i podršku ženama koje su se izborile s rakom dojke.

"Ideja terapeutskog tetoviranja žena koje su se izborile s rakom dojke temelji se na našem uvjerenju da tijelo, nakon borbe i ozdravljenja, može postati prostor ponovnog stvaranja i izražavanja vlastite snage. Kroz umjetnost tetoviranja želim ponuditi nježan, empatičan i siguran proces transformacije ožiljka u simbol – znak ljepote, preobražaja i lične pobjede", kaže Ivana.

"Svaka linija, boja i motiv oblikuju priču o hrabrosti, gubitku i ponovnom rađanju, dok sam čin tetoviranja postaje ritual iscjeljenja i umjetničkog izraza. Kroz individualni pristup svakoj ženi, zajedno biramo motive koji odražavaju njezinu vlastitu priču – od suptilnih simbola snage i prirode, do konkretnih formi koje prate linije tijela i ožiljka, na mjestu gdje je nekad bila bradavica", ističe.

Za žene koje su preživjele borbu s rakom dojke, ovo simbolično tetoviranje biće u potpunosti besplatno – kao izraz podrške, solidarnosti i poštovanja prema njihovoj snazi.