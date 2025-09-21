logo
"Budi heroj za heroje": Godišnje u Srpskoj više od 40 djece oboli od raka

Autor Dragana Božić
U Republici Srpskoj na godišnjem nivou više od 40 mališana oboli od raka, i nažalost, taj broj je svake godine veći.

koncert udruženje iskra povodom zlatnog septembra Izvor: Shutterstock

Veliki broj djece pobijedi u ovoj borbi za život, ali i jedan izgubljen dječji život predstavlja pretežak gubitak za porodicu i za društvo.

„Zlatni septembar“ je prilika da se prisjetimo svih koji su tu bitku izgubili, ali i da slavimo život, jer četvoro od petoro djece pobijedi bolest.

Povodom kampanje "Zlatni septembar" udruženje roditelja “Iskra” poziva građane da u utorak 23. septembra 2025. u 19 časova dođu na plato ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci, prisustvuju koncertu povodom obilježavanja Zlatnog septembra, mjeseca podrške djeci oboljeloj od raka i tako podrže male heroje.

"Koncert našim malim herojima, velikog srca poklanjaju učenici Gradiške gimnazije. Dođite i uz muziku i druženje s Medom podržite djecu i porodice koje se suočavaju sa malignim bolestima i budite heroji za heroje", poručuju iz udruženja Iskra.

Borba djeteta i porodice protiv ove opake bolesti je teška i mukotrpna, ali to daje priliku društvu i pojedincima da pomognu bolesnoj djeci i njihovim porodicama.

A načina da pomognete je mnogo. Neko podari osmijeh, neko novac, neko daruje kosu, neko pozove humanitarni broj 17165 i donira 2 KM, a naši prijatelji iz Gradiške gimnazije i grupe „Bedem“ poklonili su nam muziku.

„Zlatni septembar“ je globalna kampanja s ciljem podizanja svijesti o postojanju dječjeg maligniteta i problemima s kojima se suočavaju djeca i adolescenti za vrijeme liječenja, ali i nakon njega prilikom povratka u normalne tokove života.

(Mondo)

