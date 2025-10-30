Vlada Srpske odobrila milion KM za izgradnju parohijskog doma u Banjaluci

Vlada RS utvrdila je danas, na 9. sjednici u Banjaluci, opravdanost kapitalnog projekta „Izgradnja parohijskog doma – prateći objekat Sabornog Hrama Hrista Spasitelja“ u Banjaluci, za koji će iz budžeta Srpske biti obezbijeđeno 1.000.000 KM.

Izvor: Vlada RS

Iz Vlade RS su naveli da crkvena opština Banjaluka nije u mogućnosti da sredstva sama obezbijedi.

Osim ovog projekta, Vlada je odobrila podršku i za dva prioritetna kapitalna projekta u Gradišci: uređenje spomen-sobe i rekonstrukciju mjesnog doma u Mašićima, pod nazivom „Put slobode: nasljeđe 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske“, čija ukupna vrijednost iznosi 700.000 KM, te projekat uređenja spomen-kompleksa Lepe Radić u Gradišci, u vrijednosti od 300.000 KM. Za realizaciju ovih projekata biće obezbijeđena sredstva iz budžetske pozicije za javne investicije.

Vlada Srpske prihvatila je i informaciju o izboru idejnog rješenja za izgradnju memorijalnog kompleksa srpskih žrtava u Podrinju, regija Birač, sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na stradanja srpskog naroda tokom 20. vijeka. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaduženo je da pokrene postupak dopune idejnog rješenja i inicira izmjenu Regula­cionog plana za opštinu Bratunac. Stručna komisija ocijenila je da idejno rješenje pruža snažan umjetnički i istorijski izraz, sa podzemnim memorijalnim sadržajima i centralnim obilježjem simbolizujući trajanje i sjećanje.

Na sjednici je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima, kojim se proširuje krug lica koja mogu ostvariti pravo građenja bez naknade – pored porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, pravo će moći ostvariti i porodice sa četvoro i više djece, mladi bračni parovi do 35 godina i samohrani roditelji pri sticanju prava svojine na prvoj nepokretnosti.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima, s ciljem povećanja transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti poslovanja, kao i uvođenja novog Sistema za koordinaciju nadzora javnih preduzeća. Dopunjena je odredba o izradi objed­injenog izvještaja o poslovanju, koji sada, pored informacija o stanju, sadrži i konkretne prijedloge mjera za unapređenje upravljanja i poslovanja.