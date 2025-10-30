logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin koji je s nožem šetao Gospodskom ulicom

Uhapšen Banjalučanin koji je s nožem šetao Gospodskom ulicom

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

Banjalučanin D.Z. (42) uhapšen je juče zbog prekšaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Banjalučanin s nožem šetao Gospodskom ulicom Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je u poslijepodnevnim satima s nožem u ruci hodao Gospodskom ulicom u centru Banjaluke.

"Nadležnoj policijskoj stanici je u 16.45 časova prijavljeno je da se ulicom Veselina Masleše kreće muškarac koji u ruci drži nož. Prilikom postupanja po prijavi, vrijeđao je policijske službenike, a kod njega je pronađen i oduzet nož. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka nož hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ