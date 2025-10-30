Uhapšen Banjalučanin koji je s nožem šetao Gospodskom ulicom

Banjalučanin D.Z. (42) uhapšen je juče zbog prekšaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Osumnjičen je da je u poslijepodnevnim satima s nožem u ruci hodao Gospodskom ulicom u centru Banjaluke.

"Nadležnoj policijskoj stanici je u 16.45 časova prijavljeno je da se ulicom Veselina Masleše kreće muškarac koji u ruci drži nož. Prilikom postupanja po prijavi, vrijeđao je policijske službenike, a kod njega je pronađen i oduzet nož. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.