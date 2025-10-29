logo
Osumnjičen da je pretukao svoju baku: Predložen pritvor državljaninu Austrije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo uputilo je danas Osnovnom sudu u Banjaluci prijedlog za određivanje pritvora državljaninu Austrije Sandru Mitroviću (29) zbog sumnje da je svojoj baki nanio povrede opasne po život u njenoj kući u Banjaluci.

Okružno tužilaštvo Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, zbog naročitih okolnosti koje ukazuju na to da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

On je osumnjičen za krivično djelo teška tjelesna povreda, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Osumnjičeni je u ponedjeljak, 27. oktobra uveče, došao u kuću u banjalučkoj Ulici Prvog krajiškog proleterskog bataljona u kojoj živi njegova baka N.M. koju je fizički napao i više puta udario u glavu i po tijelu.

Oštećena je tom prilikom zadobila teške povrede opasne po život i smještena je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. 

(Mondo)

