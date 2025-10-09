Određen pritvor savjetniku direktora policije RS i njegovim sinovima zbog napada na policiju

Osnovni sud Banjaluka odredio je jednomjesečni pritvor savjetniku direktora Policije Republike Srpske Draganu Simiću (58) i njegovim sinovima Marku (31) i Milošu (28) Simiću, osumnjičenima za napad na policajce u Banjaluci 6. oktobra.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Osumnjičeni su da su počinili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

”U Ulici Nikole Pašića oko 14.30 časova policijski službenici PU Banjaluka zaustavili su vozilo drugoosumnjičenog radi testiranja na prisustvo opojnih droga. Na mjesto događaja došli su prvoosumnjičeni i trećeosumnjičeni u namjeri da onemoguće policijske službenike u vršenju službene radnje te fizički napali policajce S.K. i J.G. i povrijedili ih u predjelu glave i tijela", saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Tužilac je pritvor tražio zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, kao i što bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda - uznemirenju javnosti.

Treba napomenuti da je Dragan Simić bio u postupku penzionisanja i dan nakon hapšenja mu je uručeno konačno rješenje o penziji.