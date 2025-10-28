logo
Državljanin Austrije uhapšen u Banjaluci zbog fizičkog napada na ženu

Autor Nikolina Damjanić
Banjalučka policija sinoć je uhapsila državljanina Austrije, S. M., zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda, napavši fizički ženu koja je zadobila povrede i zbrinuta u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

Ilustrajcije policija Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, sve mjere i radnje u ovom slučaju preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

O slučaju dalje će odlučivati nadležni organi, dok policija nastavlja rad na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti incidenta.

Banjaluka napad

