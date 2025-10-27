logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka 50. put domaćin izviđačima iz regiona

Banjaluka 50. put domaćin izviđačima iz regiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novembarski susreti izviđača po 50. put održaće se predstojećeg vikenda u Banjaluci, u organizaciji banjalučkog Odreda Izviđača "22 april".

Banjaluka 50. put domaćin izviđačima iz regiona Izvor: Promo

U tradiciji staroj skoro koliko i odred, te skoro kao i pokret izviđača u Banjaluci, ove godine Banjalučani će imati priliku da vide izviđače i planinke u svom gradu, kako rješavaju zadatke po stazi, koja ove godine prolazi kroz banjalučka naselja Starčevica, Rebrovac, Vrbanja i Ada. Kružna staza vraća se nazad ka školi "Branko Radičević", gdje će takmičari i biti smješteni.

Neke od disciplina u kojima će se takmičiti su konstrukcija staze, itinerar, prolaz kroz prepreku, signalizacija, poruka kurira, čvorovi, prva pomoć, testovi, te brzinska etapa.

Izvor: Promo

"'22 April' ove godine očekuje oko 80 takmičara iz Bosne i Hercegovine ali i zemalja regiona, koje će ugostiti na jubilarnim Novembarskim susretima. Iz odreda pozivaju sve zainteresovane, one koji se pitaju kako to izgleda biti izviđač i živjeti tim životom, da dođu na Trg Krajine u 10 časova u subotu, na otvaranje susreta", saopštili su organizatori.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

izviđači Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ