Banjaluka 50. put domaćin izviđačima iz regiona

Novembarski susreti izviđača po 50. put održaće se predstojećeg vikenda u Banjaluci, u organizaciji banjalučkog Odreda Izviđača "22 april".

U tradiciji staroj skoro koliko i odred, te skoro kao i pokret izviđača u Banjaluci, ove godine Banjalučani će imati priliku da vide izviđače i planinke u svom gradu, kako rješavaju zadatke po stazi, koja ove godine prolazi kroz banjalučka naselja Starčevica, Rebrovac, Vrbanja i Ada. Kružna staza vraća se nazad ka školi "Branko Radičević", gdje će takmičari i biti smješteni.

Neke od disciplina u kojima će se takmičiti su konstrukcija staze, itinerar, prolaz kroz prepreku, signalizacija, poruka kurira, čvorovi, prva pomoć, testovi, te brzinska etapa.

"'22 April' ove godine očekuje oko 80 takmičara iz Bosne i Hercegovine ali i zemalja regiona, koje će ugostiti na jubilarnim Novembarskim susretima. Iz odreda pozivaju sve zainteresovane, one koji se pitaju kako to izgleda biti izviđač i živjeti tim životom, da dođu na Trg Krajine u 10 časova u subotu, na otvaranje susreta", saopštili su organizatori.

