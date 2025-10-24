logo
Rekordan broj prijavljenih filmova: Počeo festival animiranog filma (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Banjaluci je večeras otvoren 17. Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025", na koji je prijavljeno rekordnih 578 animiranih filmova.

Počeo festival animiranog filma Izvor: Srna/Milica Džepina

Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković izjavila je novinarima da Festival već gotovo dvije decenije predstavlja važnu kulturnu manifestaciju koja spaja umjetnike, obrazovne institucije i mlade talente iz cijelog svijeta.

"Sama činjenica da je ove godine pristiglo 578 filmova iz 57 zemalja dovoljno govori o ugledu koji Festival ima na međunarodnoj sceni. Uvjerena sam da će ovakvi događaji, koji promovišu kreativnost, kulturnu razmjenu i razvoj domaće umjetnosti scene i u narednom periodu imati snažnu institucionalnu podršku, kakvu su imali i prethodnih godina", poručila je Đakovićeva.

Sve projekcije biće održane u banjalučkom "Sinepleks Palasu", dok će dio festivalskih dešavanja biti u Studentskom kulturnom centru u krugu Kampusa Univeziteta u Banjaluci.

Takmičarski program, koji je podijeljen u tri kategorije - veliki, studentski i dječiji, tradicionalno predstavlja presjek svjetske animacije sa filmovima koji su nagrađivani na najpoznatijim festivalima animiranog filma.

Festival se održava uz institucionalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i grada Banjaluka i trajaće do utorka, 28. oktobra. 

(Srna)

