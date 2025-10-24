Rekordan broj prijavljenih filmova: Počeo festival animiranog filma (FOTO)

U Banjaluci je večeras otvoren 17. Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025", na koji je prijavljeno rekordnih 578 animiranih filmova.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković izjavila je novinarima da Festival već gotovo dvije decenije predstavlja važnu kulturnu manifestaciju koja spaja umjetnike, obrazovne institucije i mlade talente iz cijelog svijeta.
"Sama činjenica da je ove godine pristiglo 578 filmova iz 57 zemalja dovoljno govori o ugledu koji Festival ima na međunarodnoj sceni. Uvjerena sam da će ovakvi događaji, koji promovišu kreativnost, kulturnu razmjenu i razvoj domaće umjetnosti scene i u narednom periodu imati snažnu institucionalnu podršku, kakvu su imali i prethodnih godina", poručila je Đakovićeva.
Sve projekcije biće održane u banjalučkom "Sinepleks Palasu", dok će dio festivalskih dešavanja biti u Studentskom kulturnom centru u krugu Kampusa Univeziteta u Banjaluci.
Takmičarski program, koji je podijeljen u tri kategorije - veliki, studentski i dječiji, tradicionalno predstavlja presjek svjetske animacije sa filmovima koji su nagrađivani na najpoznatijim festivalima animiranog filma.
Festival se održava uz institucionalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i grada Banjaluka i trajaće do utorka, 28. oktobra.
