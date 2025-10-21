U petak počinje Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025"

Na programu premijere, savremena svjetska animacija i Kapetan Piplfoks

Izvor: Promo

Međunarodni festival animiranog filma "Banjaluka 2025", sedamnaesti po redu, počeće 24. oktobra, a do 28. oktobra, kad se obilježava i Svjetski dan animiranog filma, publici će biti pripremljen bogat program.

Sve projekcije biće održane u banjalučkom Cineplexx-u "Palas", dok će dio festivalskih dešavanja biti realizovan u Studentskom kulturnom centru, u krugu Kampusa Univeziteta u Banjaluci.

"Takmičarski program, koji je podijeljen u tri kategorije: veliki, studentski i dječiji, tradicionalno predstavlja presjek svjetske animacije sa filmovima koji su nagrađivani na najpoznatijim festivalima animiranog filma", ističu organizatori Festivala.

Ove godine je na Konkurs Međunarodnog festivala animiranog filma pristiglo rekordnih 578 animiranih filmova iz 57 država svijeta, od čega će 37 biti prikazano u Velikom takmičarskom programu, 29 u Studentskom i 15 u Dječijem takmičarskom programu, i to u dvije kategorije.

Bosna i Hercegovina, kako najavljuju organizatori, predstaviće se sa dva filma u kategoriji studentskog takmičarskog programa: "Ispod površine", Maje Ćetojević i "Konundurum" Milice Ćejić, oba nastala u produkciji Akademije umjetnosti iz Banjaluke.

Program "Muzika u filmovima Zagrebačke škole animiranog filma" kroz 12 filmova predstavlja animirano-muzičko putovanje kroz produkciju legendarne jugoslovenske i hrvatske škole crtanog filma u periodu od 1957. godine do današnjih dana, kroz kompozitorski rad Aleksandra Bubanovića, Vladimira Klausa Rajterića, Miljenka Prohaske, Davora Kajfeša, Branimira Sakača, Tomislava Simovića, Igora Savina, Ozrena Depola, Anđelka Klobučara, Arsena Dedića, Davora Roka, Tomislava Babića i Vjerena Šalamona.

U okviru pratećih sadržaja Festivala biće prikazan program eksperimentalne animacije Andreja Rehaka, koji će u prostorijama Studentskog kulturnog centra održati i predavanje na temu eksperimentalne animacije.

"Prvi makedonski dugometražni animirani filma 'Džon Vardara protiv Galaksije' na Festivalu će imati premijerno prikazivanje za Bosnu i Hercegovinu. Režiju potpisuje Goce Cvetinovski, a animaciju Dimitar Gjorgijev i Filip Trajkovski. Naučnofantastična parodija s balkanskim obratom, "John Vardar protiv Galaksije" je svemirska operakomedija za cijelu porodicu", – kažu organizatori Festivala.

Izložbom i predavanjem u Studentskom kulturnom centru animator iz Beograda Milan Marić predstaviće rad na prvom srpskom dugometražnom animiranom filmu "Kapetan Džon Piplfoks", koji zbog smrti Veljka Bikića, vlasnika prvog privatnog studija animiranog filma u Jugoslaviji, nije priveden do kraja. U produkciji Bikić studija nastali su brojni autorski animirani filmovi i reklame, što je bilo od presudnog značaja za formiranje savremene scene srpske animacije.

"Najmlađoj publici biće predstavljena animirana serija "Slovo na slovo", u produkciji VIDA TV i produkcije Srpskog narodnog vijeća iz Zagreba čiji autorski tim čine Mihailo Radosavljević - idejni pokretač i animator, Pero Orešković - reditelj i scenarist, Svetlana Patafta – nadsinhronizacija i glas i Nataša Rapaić – Ilustratorka. Serijal je koncipiran tako da svaka epizoda obrađuje jedno slovo azbuke. Uz stalne likove mede, ježa, zeke, azbuke i slova koje se obrađuje, djeca se upoznaju sa jednom od pjesama našeg najpoznatijeg pjesnika za djecu Duška Radovića", navode organizatori.

U okviru Festivala banjalučka animatorka Žana Forca upriličiće radionicu u zahtjevnoj tehnici - ulje na staklu. Radionica je namijenjena studentima i starijim uzrastima učenika.

Tročlani žiri Festivala radiće u sastavu: Bojana Vidosavljević (Bosna i Hercegovina), Milan Marić (Srbija) i Andrej Rehak (Hrvatska).

17. izdanje Festivala animiranog filma biće održanose uz institucijalnu podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske i Grada Banjaluka.