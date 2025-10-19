logo
MONDO Jezikolovac: Primjećujete li slona u sobi? (VIDEO)

Autor Vesna Kerkez
Vrijeme je za misterije, i to one jezičke.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Treća epizoda 8. sezone MONDO Jezikolovca je pred vama, a naša Aleksandra Savić nam je i ovog puta razjasnila jednu misteriju - kako je nastala riječ slon.

Inače, slon je "zvijezda" dvije metafore, koje nisu izvorno naše, ali su lijepe i koristimo ih.

Prva je "niko ne primjećuje slona u sobi", kada neko očigledno ignoriše veliki problem koji je svima očit.

Druga je "kao slon u prodavnici kristala" - kad se neko osjeća nesigurno, uplašeno da će nešto da upropasti.

I još jedna mala zanimljivost vezana za ove veličanstvene životinje: naučnici kažu da im se, kada vide čovjeka, aktivira dio mozga isti kao nama kad vidimo malo mače ili psa. Znači - slonovi misle da smo slatki :)

Sve epizode MONDO Jezikolovca čekaju vas na ovom linku.

