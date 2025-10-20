logo
Od Zeca do Pojedena: Prezimena koja pričaju hercegovačke priče

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Trebinju je promovisano treće dopunjeno izdanje knjige "Ime i prezime" Šćepana Aleksića koji govori o neobičnim hercegovačkim prezimenima.

Hercegovina kroz prezimena Izvor: Narodna biblioteka Trebinje

Aleksić je izjavio da je ovo dopunjeno izdanje bogatije za desetak novih priča.

Istakao je da je godinama sakupljao priče u vezi s tim, što je rezultiralo ovom knjigom, odnosno njenim prvim izdanjem koje je izašlo prije 25 godina.

On je naveo isječak iz jedne od priča: "U Trebinju Zec, u LJubinju Viđen, na Berkovićima Prodan, u Mostaru Zaklan, u Nevesinju Skuhan, a u Gacku Pojeden".

"Sve je u vezi sa zecom, a sve prezimena", dodao je Aleksić.

On je rekao da je publika na pozitivan način reagovala na ovu knjigu, za koju je rekao da je njegova najčitanija.

Aleksić je književnik i novinar iz Bileće. Objavio je više knjiga, među kojima se izdvajaju zbirke humorističkih i satiričnih priča koje na duhovit i topao način prikazuju svakodnevicu hercegovačkog čovjeka.

NJegov stil odlikuju jednostavnost izraza, živi dijalozi i osjećaj za mjeru između stvarnog i pripovjedačkog.

Treće dopunjeno izdanje knjige "Ime i prezime" promovisano je dosad u Bileći i LJubinju.

Knjiga "Ime i prezime" promovisana je u Narodnoj biblioteci.

