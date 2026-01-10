Renovirao garsonjeru za 1.000 evra i napravio čudo: Mali stan kao iz časopisa sređen za 3 dana

Mali stan od 27 kvadrata sređen je za samo 3 dana!

Izvor: Shutterstock

Mala garsonjera od 27 kvadratnih metara postala je funkcionalan, vizuelno privlačan i ličan dom, u kojem svaki kutak ima svoju priču.

Cijeli projekat koštao je oko 1.000 evra i trajao samo tri dana, ali transformacija je ogromna.

Kad se uselite u novi stan, često imate jasnu viziju kako želite da prostor izgleda, ali realizacija ponekad umije da zapne. Upravo to se dogodilo Trevoru, koji je iznajmio malu garsonjeru od samo 27 kvadratnih metara.

Na sreću, njegov prijatelj Dru Majkl Skot, dizajner, vloger i majstor za DIY projekte, bio je prava podrška i pomogao mu je da transformiše prostor u funkcionalan i stilizovan dom.

Stan je već bio okrečen u bijelo kada se Trevor uselio, što je Dru opisao kao savršenu "praznu tablu" za umjetnička djela i unikatan namještaj. Jedini originalni detalji bili su prozori, lijepi, ali ne dovoljno inspirativni za uređenje, dok su prekratke zavese vizuelno skraćivale prostor.

Trevorov dosadašnji namještaj bio je kombinacija raznih funkcionalnih komada, ali bez estetske kohezije.

Dru i Trevor su prodali dio starih stvari kako bi oslobodili prostor za nove. Cilj je bio da se stvori sofisticiran izgled uz ograničen budžet, što je zahtijevalo puno traganja po oglasima za polovan namještaj. Dru je uspio da pronađe brojne povoljne i zanimljive komade: dvije narandžaste kožne sofe za 500 evra, mali okrugli sto za 80 dolara, komodu u stilu šezdesetih godina za oko 250 evra i unikatnu podnu lampu za 110 evra.

Jedini novi predmeti bili su dvije lampe iz prodavnice švedskog namještaja i par zavjesa od 20 evra koje su odgovarale dužinom.

Posebnu dozu stila Dru je dodao obnavljanjem starih stolica u trpezariji. Bistro sto i vintidž drvene stolice dobile su novi život zahvaljujući presvlakama od prugastog somota, čime su savršeno uklopljene u prostor. Zvijezda renoviranja je uzglavlje u stilu "uradi sam" : napravljeno je od šperploče, tkanine i vune, pogledajte kako izgleda!