Kako odlediti ručnu kočnicu: Čest problem vozača pri niskim temperaturama

Ručna kočnica može da se zaledi zimi na niskim temperaturama. Postoji rješenje, a ključno je nekoliko stvari.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/Ninaveter

Ručna kočnica može zimi da se zaledi pri niskim temperaturama, naročito ako je nekoliko dana zaredom vrlo hladno sa "debelim" minusima. Uglavnom se kod ručne kočnice zaledi sajla ili mehanizam na točkovima zbog čega točkovi ne mogu da se pomjere ako želite da krenete ili parkirano vozilo može da se pomjeri unaprijed ili unazad ako je parkirano na iole neravnom terenu.

Prije svega, u zimskom periodu sa niskim temperaturama, gledajte da uvijek parkirate na ravnoj podlozi. Umije to da bude problem zbog stanja u saobraćaju i manjka parking mjesta, ali je mjera preventive - bolje i da prošetate koji metar više do kuće nego da ostavite vozilo na rizičnom mjestu i da vam se zaledi ručna kočnica.

Kako prepoznati zaleđivanje ručne kočnice?

Kada upalite automobil i želite da krenete, a spustili ste ručnu i vozilo ne kreće, to znači da je ona zaleđena. Takođe, kada vozilo parkirate i osjetite da ste je podigli na nekoliko "zuba" bez ikakvog otpora, to je takođe simptom zaleđivanja.

Kako odlediti ručnu kočnicu?

Važno je ne paničiti, naročito ako žurite na posao ili da završite druge obaveze. Ako vozite dizel, prvo upalite automobil da se motor zagrije par minuta dok vi skinete snijeg i led sa stakla i farova.

Kada se motor zagrije, spuštajte i podižite ručnu kočnicu kako biste razbili led. Postupak ponovite nekoliko puta.

Nakon toga, ostavite ručnu kočnicu spuštenu i izađite iz auta, ako osjetite da vozilo miruje u mjestu. Gurajte ga naprijed, pa nazad, vrlo malo, po svega nekoliko centimetara.

Postoji još jedan trik koji je pomalo rizičan i treba postupati oprezno sa njim. Riječ je o polivanju tople vode, ne vruće, već mlake na kočione čeljusti i diskove, ali sa unutrašnje strane gume.

Opasno je direktno politi toplu vodu na hladan i nezagrijan metal zbog čega treba biti vrlo oprezan sa ovom metodom. Da biste izbjegli potencijalni problem sa diskom, polije malo tople vode na unutrašnju stranu gume.

Koje su mjere prevencije da se ručna kočnica ne bi zaledila?

Da se ručna kočnica ne bi zaledila zimi pri niskim temperaturama, najprije bi trebalo koristiti ručnu svakodnevno u vožnji, čisto da ostane "zagrijana" odnosno da se ne formira čak i tanak sloj leda. Takođe, kada parkirate, nemojte je zatezati visoko, već su dovoljna i dva "zuba" uz ubacivanje u prvu brzinu ako ste na uzbrdici, odnosno u rikverc ako ste na nizbrdici parkirali.

Pored toga, okrenite točkove u stranu kao mjeru dodatnog opreza. Ako imate elektronsku ručnu kočnicu u vozilu, ovaj problem ne bi trebalo da vam se dešava i postupak je drugačiji, prije svega zahtijeva da stručno lice pregleda vozilo pre starta zimske sezone radi prevencije.